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Андрей Чуев: «Я о Марине вспоминаю только как о страшном сне»

Андрей Чуев и Марина Африкантова долгое время считались самой перспективной парой на реалити-шоу «Дом-2», однако их отношения прекратились, когда девушка не захотела уходить за ворота вслед за избранником.

На протяжении нескольких месяцев бывшие возлюбленные обменивались оскорбления, но потом перестали упоминать друг о друге. Марина начала строить отношения с Романом Капаклы, а Андрей женился на молоденькой Виктории Морозовой.

Андрей Чуев: «Я о Марине вспоминаю только как о страшном сне»

И ребята счастливы, вот только некоторые зрители телепроекта, которым нравилось наблюдать за парой Африкантовой и Чуева, до сих пор не могут смириться с тем, что они расстались и периодически задают вопросы, не вспоминают ли о том времени, когда были вместе.

«Я о Марине вспоминаю только как о страшном сне. Кстати, я уже 2 года счастлив в браке с Викторией, поэтому подобные вопросы считаю странными», - заявил молодой человек в ответ на очередной вопрос о бывшей избраннице.

Андрей действительно доволен своей супругой. На своей странице в социальной сети Instagram он чуть ли не ежедневно признается ей в любви, восхваляет ее красоту и постоянно подчеркивает, что она мудра не по годам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:04

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