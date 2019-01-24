Андрей Чуев: «Я о Марине вспоминаю только как о страшном сне»

«Я о Марине вспоминаю только как о страшном сне. Кстати, я уже 2 года счастлив в браке с Викторией, поэтому подобные вопросы считаю странными», - заявил молодой человек в ответ на очередной вопрос о бывшей избраннице.





На протяжении нескольких месяцев бывшие возлюбленные обменивались оскорбления, но потом перестали упоминать друг о друге. Марина начала строить отношения с Романом Капаклы, а Андрей женился на молоденькой Виктории Морозовой.И ребята счастливы, вот только некоторые зрители телепроекта, которым нравилось наблюдать за парой Африкантовой и Чуева, до сих пор не могут смириться с тем, что они расстались и периодически задают вопросы, не вспоминают ли о том времени, когда были вместе.Андрей действительно доволен своей супругой. На своей странице в социальной сети Instagram он чуть ли не ежедневно признается ей в любви, восхваляет ее красоту и постоянно подчеркивает, что она мудра не по годам.