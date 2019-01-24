Андрей Чуев: «Я о Марине вспоминаю только как о страшном сне»
Андрей Чуев и Марина Африкантова долгое время считались самой перспективной парой на реалити-шоу «Дом-2», однако их отношения прекратились, когда девушка не захотела уходить за ворота вслед за избранником.
На протяжении нескольких месяцев бывшие возлюбленные обменивались оскорбления, но потом перестали упоминать друг о друге. Марина начала строить отношения с Романом Капаклы, а Андрей женился на молоденькой Виктории Морозовой.
И ребята счастливы, вот только некоторые зрители телепроекта, которым нравилось наблюдать за парой Африкантовой и Чуева, до сих пор не могут смириться с тем, что они расстались и периодически задают вопросы, не вспоминают ли о том времени, когда были вместе.
Андрей действительно доволен своей супругой. На своей странице в социальной сети Instagram он чуть ли не ежедневно признается ей в любви, восхваляет ее красоту и постоянно подчеркивает, что она мудра не по годам.
На протяжении нескольких месяцев бывшие возлюбленные обменивались оскорбления, но потом перестали упоминать друг о друге. Марина начала строить отношения с Романом Капаклы, а Андрей женился на молоденькой Виктории Морозовой.
И ребята счастливы, вот только некоторые зрители телепроекта, которым нравилось наблюдать за парой Африкантовой и Чуева, до сих пор не могут смириться с тем, что они расстались и периодически задают вопросы, не вспоминают ли о том времени, когда были вместе.
«Я о Марине вспоминаю только как о страшном сне. Кстати, я уже 2 года счастлив в браке с Викторией, поэтому подобные вопросы считаю странными», - заявил молодой человек в ответ на очередной вопрос о бывшей избраннице.
Андрей действительно доволен своей супругой. На своей странице в социальной сети Instagram он чуть ли не ежедневно признается ей в любви, восхваляет ее красоту и постоянно подчеркивает, что она мудра не по годам.