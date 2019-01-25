Эксперты рассказали, как избавиться от ночных кошмаров





По статистике, каждому 25-му взрослому жителю планеты регулярно снятся страшные сны. Если запустить данный процесс, то это может привести к серьёзным расстройствам психики, а в редких случаях – даже к клинической депрессии. Представление сюжета кошмарного сна способствует расслабленному и спокойному состоянию. Изменение содержания сновидений нужно продолжать до того момента, пока сюжет не лишится последних непонятных и тревожных частей. В таком случае происходит нарушение ассоциации «сон-угроза», чувство тревоги и беспомощности проходит.Данный метод является разновидностью когнитивной переоценки, которые многие люди применяют в обычной жизни. В качестве примера данной стратегии можно привести следующее: перед выступлением в зале, рассчитанном на большое число зрителей, нужно представить слушателей в нижнем белье. Кроме того, рекомендуется как можно чаще находиться на свету и расслаблять мышцы.