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Эксперты рассказали, как избавиться от ночных кошмаров

Для избавления от ночных кошмаров ученые из Американской академии медицины посоветовали репетировать мысленные образы. Проще говоря, специалисты предлагают специально представлять страшные сюжеты, а также дольше находиться на свету.
Эксперты рассказали, как избавиться от ночных кошмаров

По статистике, каждому 25-му взрослому жителю планеты регулярно снятся страшные сны. Если запустить данный процесс, то это может привести к серьёзным расстройствам психики, а в редких случаях – даже к клинической депрессии. Представление сюжета кошмарного сна способствует расслабленному и спокойному состоянию. Изменение содержания сновидений нужно продолжать до того момента, пока сюжет не лишится последних непонятных и тревожных частей. В таком случае происходит нарушение ассоциации «сон-угроза», чувство тревоги и беспомощности проходит.

Данный метод является разновидностью когнитивной переоценки, которые многие люди применяют в обычной жизни. В качестве примера данной стратегии можно привести следующее: перед выступлением в зале, рассчитанном на большое число зрителей, нужно представить слушателей в нижнем белье. Кроме того, рекомендуется как можно чаще находиться на свету и расслаблять мышцы.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:47

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