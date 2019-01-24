В интернете показали рендеры новой версии УАЗ-452 "Буханка"
В интернете были показаны рендеры новой версии УАЗ-452 «Буханка». Легендарная модификация «бескапотника» вдохновила независимых дизайнеров создать его последователя.
Художниками было показано свое видение будущей УАЗ «Буханки». Авто немного схоже с концептуальной версией Volkswagen I.D. Bus. По изображениям легко узнать отечественное авто. Независимые дизайнеры сделали концепт очень ярким. На изображении он имеет внедорожные колесами и брутальные черные диски. Транспортное средство имеет более агрессивные черты благодаря высокому дорожному просвету. Модель благодаря полученным коротким свесам могла бы стать хорошим внедорожником. Пока реальное будущее версии УАЗ-452 является неопределённым.
Представители УАЗ в текущем году обещают провести ряд обновлений. Осенью должны начать продажу «Патриота» с автоматической КПП. Ещё ожидается выпуск специальных версий «Патриота», «Хантера», «Буханки».
Художниками было показано свое видение будущей УАЗ «Буханки». Авто немного схоже с концептуальной версией Volkswagen I.D. Bus. По изображениям легко узнать отечественное авто. Независимые дизайнеры сделали концепт очень ярким. На изображении он имеет внедорожные колесами и брутальные черные диски. Транспортное средство имеет более агрессивные черты благодаря высокому дорожному просвету. Модель благодаря полученным коротким свесам могла бы стать хорошим внедорожником. Пока реальное будущее версии УАЗ-452 является неопределённым.
Представители УАЗ в текущем году обещают провести ряд обновлений. Осенью должны начать продажу «Патриота» с автоматической КПП. Ещё ожидается выпуск специальных версий «Патриота», «Хантера», «Буханки».
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:54