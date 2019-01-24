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Раскрыты вероятные пластические операции «помолодевшей» Мадонны

Медицинскими специалистами раскрыты вероятные пластические операции изменившейся с недавних пор американской поп-исполнительницы Мадонны. 60-летняя артистка не только перекрасила волосы в тёмный цвет, но «омолодила» лицо.
Раскрыты вероятные пластические операции «помолодевшей» Мадонны

По мнению американских пластических хирургов, включая докторов Дарью Хамра и Энтони Юна, Мадонна прибегла, прежде всего, к небольшой подтяжке лица, и данная процедура требует дальнейшего продолжения. Об этом свидетельствуют уголки рта знаменитости, на фотокадрах выглядящие слегка натянутыми, а также отсутствие морщинок, именуемых «линиями марионетки».
Раскрыты вероятные пластические операции «помолодевшей» Мадонны

Кроме того, Мадонна, вероятно, «подтянула» нижние веки, а также с помощью инъекций разгладила кожу в данной области. К такому выводу врачи пришли в связи с тем, что форма глаз певицы теперь более «кошачья», чем ранее.
Раскрыты вероятные пластические операции «помолодевшей» Мадонны

Ещё Мадонна сделала пластику век и эндоскопическую подтяжку бровей, но качество процедур не удовлетворило медицинских экспертов США. Некоторые из операций прошли не совсем идеально.
Раскрыты вероятные пластические операции «помолодевшей» Мадонны

«Хирурги удалили Мадонне жир на лице, сделав тем самым её профиль более тонким, а овал лица – чётче. Сейчас кожа артистки визуально более гладкая – скорее всего, это заслуга химического пилинга и лазерной процедуры», – приводит слова медицинского специалиста зарубежное издание Radar Online.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:50

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