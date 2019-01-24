Раскрыты вероятные пластические операции «помолодевшей» Мадонны

«Хирурги удалили Мадонне жир на лице, сделав тем самым её профиль более тонким, а овал лица – чётче. Сейчас кожа артистки визуально более гладкая – скорее всего, это заслуга химического пилинга и лазерной процедуры», – приводит слова медицинского специалиста зарубежное издание Radar Online.





По мнению американских пластических хирургов, включая докторов Дарью Хамра и Энтони Юна, Мадонна прибегла, прежде всего, к небольшой подтяжке лица, и данная процедура требует дальнейшего продолжения. Об этом свидетельствуют уголки рта знаменитости, на фотокадрах выглядящие слегка натянутыми, а также отсутствие морщинок, именуемых «линиями марионетки».Кроме того, Мадонна, вероятно, «подтянула» нижние веки, а также с помощью инъекций разгладила кожу в данной области. К такому выводу врачи пришли в связи с тем, что форма глаз певицы теперь более «кошачья», чем ранее.Ещё Мадонна сделала пластику век и эндоскопическую подтяжку бровей, но качество процедур не удовлетворило медицинских экспертов США. Некоторые из операций прошли не совсем идеально.