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Ученые: Убаюкивание улучшило качество сна мышей

Ученые из Швейцарии в рамках исследования продемонстрировали влияние ритмичных покачиваний (убаюкивания) на сон людей и мышей. К примеру, во время раскачивания животных с частотой 1 Герц, они засыпали быстрее и реже просыпались, в результате чего наблюдалось увеличение фазы медленного сна. Более подробные итоги научной работы приведены на страницах издания Current Biology.
Ученые: Убаюкивание улучшило качество сна мышей

Руководитель исследования Пол Франкен вместе со своими коллегами протестировали мышей, заранее вживив им в мозг специальные электроды для наблюдения за активностью. Подопытные спали на горизонтально покачивающейся платформе, оснащенной механизмом, позволяющим изменять частоту движения (покачивания регулировались от 0,25 до 1,5 Герц). На протяжении 96 часов положение экспериментальной платформы менялось. Например, при её покачивании с частотой 1 и 1,5 Герц фаза медленного сна мышей увеличилась на 48 и 85 минут соответственно в сравнении с условиями без покачивания.

Впрочем, зафиксирована и следующая картина: в случае покачивания с частотой 1,5 Герц у мышей сокращалась фаза быстрого сна, поэтому самой эффективной частотой стал показатель в 1 Герц (для человека – 0,25 Герц), подытожили ученые.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:43

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