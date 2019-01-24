Ученые: Убаюкивание улучшило качество сна мышей





Руководитель исследования Пол Франкен вместе со своими коллегами протестировали мышей, заранее вживив им в мозг специальные электроды для наблюдения за активностью. Подопытные спали на горизонтально покачивающейся платформе, оснащенной механизмом, позволяющим изменять частоту движения (покачивания регулировались от 0,25 до 1,5 Герц). На протяжении 96 часов положение экспериментальной платформы менялось. Например, при её покачивании с частотой 1 и 1,5 Герц фаза медленного сна мышей увеличилась на 48 и 85 минут соответственно в сравнении с условиями без покачивания.Впрочем, зафиксирована и следующая картина: в случае покачивания с частотой 1,5 Герц у мышей сокращалась фаза быстрого сна, поэтому самой эффективной частотой стал показатель в 1 Герц (для человека – 0,25 Герц), подытожили ученые.