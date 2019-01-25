Жасмин рассказала про встречу с морским дьяволом





Знакомясь с фауной острова, знаменитость вместе со своими наследниками встретила на берегу моря местного жителя глубин – гигантского ската, которого местные жители называют морским дьяволом, а биологи – Manta birostris.Жасмин боялась подходить к морскому жителю. Она предполагала, что он может быть электрическим. Местные жители успокоили знаменитость рассказав, что этот вид скатов можно даже трогать. Единственное место, которое следует избегать, это его хвост, на кончике которого животное имеет ядовитый шип.Фанатам ничего не оставалось, кроме как порадоваться за свою любимицу, что ее приключение завершилось вполне благополучно.