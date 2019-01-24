Житель Волгограда с инвалидностью объездил свыше 15 стран

«Людям с инвалидностью не нужно отчаиваться. Вместо самокопания следует заняться любимой деятельностью. Важно отпустить свой страх, перестать бояться осуждения. В мире живёт очень много отзывчивых и добрых людей, и эти качества не зависят ни от национальности, ни от вероисповедания. Доброта не имеет границ. Я убеждаюсь в этом лично, как только приезжаю в очередную страну», – заключил Григорий Геворкян.





В интервью изданию «Родной город» Григорий Геворкян поделился воспоминаниями о дне, разделившем его жизнь на «до» и «после». Теперь он готов смеяться над произошедшим, но тогда, естественно, его охватила полная паника.– начал свой рассказа 48-летний предприниматель. –До инцидента образ жизни Григория Геворкяна был очень активным. Он возглавлял турагентство и часто путешествовал, а потому после двух месяцев постельного режима у бизнесмена началось болезненное состояние. Узнав от медиков неутешительный диагноз, изначально предприниматель запаниковал, затем начался процесс самокопания в попытках понять, почему это случилось именно с ним.В конце концов, как отмечает Григорий Геворкян, он понял, что его проблема – лишь мизерная часть трудностей, ежесекундно происходящих на планете, а также он перестал искать виновных в его беде. Бизнесмен преодолел отчаяние и стал разрабатывать ноги в попытках снова начать ходить. Два года упорного труда принесли некоторые результаты, и мужчине удалось однажды спуститься с 5-го этажа и выйти на улицу.Григорий Геворкян смирился с ситуацией и начал жить по-новому, перестав замечать трудности, возникшие в его жизни. Он возвратился к своему хобби – путешествиям, которыми увлёкся ещё с детства благодаря своему отцу. Поначалу он изучал информацию в Сети, где бесплатно создавал сайты, «набивая руку», и через некоторое время его деятельность заметили специалисты из США. Предпринимателя пригласили в заокеанскую страну, и поездка туда доставила ему массу новых впечатлений.Позже Григорий Геворкян получил права и сел за руль автомобиля, хотя до травмы машину не водил. На его счету уже посещение более 15 стран. Недавно он возвратился в Волгоград из Италии. В ближайших планах у предпринимателя – посещение Франции и Испании.