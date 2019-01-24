Новая технология вибрации поможет космонавтам сберечь кости





Известно, что во время длительных полетов кости человека отвыкают от нагрузок. Это делает их слабыми, так как они теряют свою плотность. Для того, чтобы избежать проблем со скелетом астронавтам необходимо держать себя постоянно в хорошей физической форме, они занимаются спортом и принимают специальные поддерживающие препараты. Однако этого оказывается недостаточно, если миссия занимает очень много времени. Например, во время колонизации Марса добровольцам необходима будет особенная поддержка костей. Благодаря ряду экспериментов ученые выяснили, что за счет некоторых манипуляций стало возможно заставить стволовые клетки превращаться в кости. Данные действия имитируют вибрации, которые естественным образом возникают в организме и тем самым стимулируют рост костей. Такую кость можно будет пересадить пациенту.Медики хотят разработать систему, которая позволит вырастить кость внутри организма. Это необходимо, так как во время полета в космосе провести операцию будет невозможно.