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В Китае откопали останки «странной» рептилии, жившей около 250 миллионов лет назад

В одной из провинций Китайской Народной Республики археологи обнаружили останки загадочной рептилии, которая, предположительно, обитала в земных морях почти 250 миллионов лет назад. Что касается схожести с нынешними представителями фауны, то на ум сразу же приходит утконос, отметили ученые.
В Китае откопали останки «странной» рептилии, жившей около 250 миллионов лет назад

Открытие было сделано американскими учеными, представляющими университет Калифорнии в Дэвисе, а итоги работы были опубликованы на страницах издания Scientific Reports. Эксперты отметили, что животное обладало широкими ластами, длинным и толстым хвостом, уникальными челюстями, напоминающими «утиный» клюв и очень слабыми передними конечностями.

Скорее всего, «утконос» времён мезозоя добывал еду, копаясь в иле на дне мелководных заливов и захватывая мелких рачков и других беспозвоночных. В дальнейшем исследователи хотят более детально изучить останки животного, а также провести несколько раскопок для внесения некоторых корректив в картину эволюции.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00

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