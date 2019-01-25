В Китае откопали останки «странной» рептилии, жившей около 250 миллионов лет назад





Открытие было сделано американскими учеными, представляющими университет Калифорнии в Дэвисе, а итоги работы были опубликованы на страницах издания Scientific Reports. Эксперты отметили, что животное обладало широкими ластами, длинным и толстым хвостом, уникальными челюстями, напоминающими «утиный» клюв и очень слабыми передними конечностями.Скорее всего, «утконос» времён мезозоя добывал еду, копаясь в иле на дне мелководных заливов и захватывая мелких рачков и других беспозвоночных. В дальнейшем исследователи хотят более детально изучить останки животного, а также провести несколько раскопок для внесения некоторых корректив в картину эволюции.