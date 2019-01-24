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Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова получила роль в будущем блокбастере

Еще в периметре телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова позиционировала себя очень амбициозной девушкой, желающей пробиться в шоу-бизнес, построив карьеру певицы. Уже тогда она исполняла свои песни, задумывалась о написании новых и снимала на Острове любви клипы.

Получалось у блондинки довольно неплохо, ведь она действительно имеет прекрасный голос, а также харизму, которой сейчас очень не хватает многим современным звездам.

Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова получила роль в будущем блокбастере

За периметром Марго продолжила петь. Она записала несколько новых хитов, а также организовала несколько вечеров, на которых выступала.
Однако, как оказалось, заниматься созданием музыкальной карьеры - не единственное, чего хочет девушка. Она также мечтает об участии в съемках в кино. И недавно ей как раз подвернулась возможность показать себя как актрису.

На своей странице в социальной сети Instagram Овсянникова опубликовала короткий трейлер фильма Юрия Спиридонова «Фанат 3», сообщив, что будет играть в нем одну из ролей.

Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова получила роль в будущем блокбастере

«Это мой большой дебют! Позже, со съёмочной площадки смогу с вами поделиться подробнее! Спасибо Антону за то, что познакомил меня с очень талантливым актёром и режиссёром Юрием Спиридоновым. С нетерпением жду выхода на экран», - написала она.

Подписчики пока так и не узнали, какую именно роль будет играть Марго, однако поздравили ее с таким грандиозным событием и пожелали удачи.

Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова получила роль в будущем блокбастере

«Ты большая молодец, трейлер очень интересный! Хочу скорее посмотреть», «Маргоша, молодец, поздравляю с дебютом, я верю в тебя, успеха тебе!», «Умничка! Пусть любое твое начинание будет удачным!», «Умница, Марго, классная девочка! Не сидишь, не ноешь, не ходишь по парапсихологам и гадалкам, а двигаешься только вперёд, поёшь, танцуешь, дебют в кино! Удачи!», - отреагировали фолловеры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:35

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