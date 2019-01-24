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Эксперты назвали ТОП-7 редких небесных явлений, которые произойдут в 2019 году

Несколько дней назад в некоторых районах Земли было запечатлено Полное Кровавое Лунное затмение. Таким образом, речь идёт о первом особенном астрономическом явлении в нынешнем году. Специалисты решили назвать ещё несколько небесных феноменов, которые обязательно произойдут в 2019 году.
Эксперты назвали ТОП-7 редких небесных явлений, которые произойдут в 2019 году

Суперлуние, или максимально близкий подход спутника Земли к планете, произойдет в середине февраля и конце марта. В случае ясного неба в первую неделю мая земляне станут свидетелями главного «звездного дождя» весны – метеорного потока Майские Аквариды. В 2019 году состоится и очередное солнечное затмение, но его свидетелями станут лишь жители Южной Америки и Океании – примерно оно состоится в начале июля. Метеорный поток Персеиды, образующийся по итогам прохождения Земли через шлейф пылевых частиц кометы Свифта — Таттла, намечен на середину июля – конец августа.

11 ноября Меркурий пройдет по диску Солнца, поэтому именно в этот день самая маленькая планета пролетит между Землей и желтым карликом. «Поцелуй Венеры и Юпитера», пожалуй, редчайшее астрономическое событие нынешнего года, ведь происходит 1 раз в 7-8 лет. В конце ноября вышеназванные планеты будут находиться настолько близко друг к другу, что выглядит так, будто они «целуются». В завершении стоит выделить и «Огненное кольцо» в конце декабря, при котором Луна обзаведется кольцом и станет для землян уменьшенной в размерах.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:43

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