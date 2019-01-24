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В Сети появились фото раритетной «Оки» с пятью дверями

В Сеть попали фотоснимки автомобиля «Ока», имеющего пять дверей. По сообщению представителей интернет-группы «Советский автопром», они были сделаны в конце 2000 года.
В Сети появились фото раритетной «Оки» с пятью дверями

Транспортное средство, получившее в новой версии на две двери больше плюс увеличение колесной базы, было замечено на Прессово-рамном заводе КАМАЗ. Оказалось, что данная модель была прототипом, который завершали специалисты из сборочного цеха КАМАЗа. По информации из заводского средства массовой информации «Вести КАМАЗа», потребителям стало известно, что сборщики предприятия получили на доработку модель автомобиля «Ока», который является пятидверным и длиннее предыдущих на 150 миллиметров.

Несмотря на то, что модель была в разработке на рубеже 1999-2000 годов, а инженеры завода создали уникальный концепт, автомобиль так и не вышел в серийное производство.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:14

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