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50-летняя Светлана Бондарчук показала безупречную растяжку в белых леггинсах

Светлана Бондарчук недавно показала в Instagram новый снимок с безупречной растяжкой. 50-летняя знаменитость делает упражнение в белых леггинсах и черном топе на коврике для йоги.

50-летняя Светлана Бондарчук показала безупречную растяжку в белых леггинсах

Бывшая супруга популярного российского актера и режиссера Федора Бондарчука следит за своей фигурой, придерживаясь правильного питания и активно занимаясь спортом. Знаменитость часто публикует в личном блоге Instagram фотографии, где видно, как она тренируется на свежем воздухе.

Новый снимок с растяжкой очень впечатлил многочисленных фанатов Светланы Бондарчук. Большинство подписчиков были удивлены гибкостью и изящностью 50-летней звезды Instagram: "Просто шикарная женщина", "Восхищаюсь", "Роскошна", "Света, вы умница", "Супер!", "Круто", "Потрясная", "Светлана - вы обалденная", "Здорово".
50-летняя Светлана Бондарчук показала безупречную растяжку в белых леггинсах

После известий о размолвке со Светланой Бондарчук популярный режиссер больше не стал скрывать романа с молодой актрисой, звездой сериала "Оттепель" Паулиной Андреевой.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:30

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