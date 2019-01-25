50-летняя Светлана Бондарчук показала безупречную растяжку в белых леггинсах





Бывшая супруга популярного российского актера и режиссера Федора Бондарчука следит за своей фигурой, придерживаясь правильного питания и активно занимаясь спортом. Знаменитость часто публикует в личном блоге Instagram фотографии, где видно, как она тренируется на свежем воздухе.Новый снимок с растяжкой очень впечатлил многочисленных фанатов Светланы Бондарчук. Большинство подписчиков были удивлены гибкостью и изящностью 50-летней звезды Instagram: "Просто шикарная женщина", "Восхищаюсь", "Роскошна", "Света, вы умница", "Супер!", "Круто", "Потрясная", "Светлана - вы обалденная", "Здорово".После известий о размолвке со Светланой Бондарчук популярный режиссер больше не стал скрывать романа с молодой актрисой, звездой сериала "Оттепель" Паулиной Андреевой.