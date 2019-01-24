АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Учёные описали процесс образования массивных чёрных дыр в ранней Вселенной

Научные сотрудники Технологического института Джорджии, крупного образовательного и научно-исследовательского центра США, по-новому описали процесс образования массивных чёрных дыр, происходивший в ранней Вселенной. Для этого учёные использовали суперкомпьютерное моделирование, уточняет зарубежное веб-издание Nature.
Учёные описали процесс образования массивных чёрных дыр в ранней Вселенной

Согласно полученному результату, массивные чёрные дыры через непродолжительное время после появления Вселенной разрастались в тёмных регионах с высокой плотностью и с ослабленным звёздообразованием. По словам соавтора научного проекта Джона Уайза, он и его коллеги обнаружили абсолютно иной механизм, который приводит к формированию массивных чёрных дыр в ореоле тёмной материи. «По большому счёту, для этого облакам газа с высокой плотностью необходимо было попросту пребывать в регионах с высокоинтенсивной конвергенцией материи», – пояснил специалист.

Свет, которой исходил из среды массивных черных дыр в молодой Вселенной, был, как предполагается, настолько интенсивным, что достигал бы телескопов современных исследователей, проходя дистанции свыше 13 млрд световых лет. Но механизм их формирования для учёных оставался загадкой. Согласно результатам упомянутого компьютерного моделирования, ключевыми сигнатурами областей, где зарождались массивные чёрные дыры, могли являться быстро расширяющиеся газовые облака, предшествовавшие всем современным галактикам. Когда часть данных регионов тёмной материи, гравитационно удерживавшая все космические структуры, быстро набирала массу, обычное звёздообразование подавлялось, создавая тем самым наиболее подходящие условия для разрастания чёрных дыр, поскольку у них более не оставалось «конкурирующих сторон» в борьбе за попадающее в ореолы вещество.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Защищать Вайнштейна в суде станет
Андрей Чуев: «Я о Марине вспоминаю
Меган Маркл решила стать веганом
В интернете показали рендеры новой
Раскрыты вероятные пластические
Житель Волгограда с инвалидностью
Ученые: Убаюкивание улучшило качество
Учёные описали процесс образования
В Сети появились фото раритетной «Оки»
Новая технология вибрации поможет
В 2018 году продажи новых машин упали
Ученые рассказали, как взаимосвязаны
Диетолог раскрыла причины
Эксперты назвали ТОП-7 редких небесных
Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова
Светлана Лобода поблагодарила Аллу
Рассекречен бюджетный смартфон Redmi Go
Пережившая Холокост 97-летняя женщина
Роскосмос показал на видео экипажные
Букмекеры назвали фаворитов популярной
Спасая племянника от рака, звезда
Сергей Собянин рассказал о том, как
iPhone SE снова вернулся в продажу и
Испанские монахини стали звездами Сети
Виктория Макарская рассказала, как ее
Актриса Татьяна Лютаева на отдыхе
Александра Черно и Иосиф Оганесян
Жителей Астаны впечатлили три солнца,
Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт
Лукашенко заявил о ненужности русских и
Просмотреть все новости