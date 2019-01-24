Учёные описали процесс образования массивных чёрных дыр в ранней Вселенной





Согласно полученному результату, массивные чёрные дыры через непродолжительное время после появления Вселенной разрастались в тёмных регионах с высокой плотностью и с ослабленным звёздообразованием. По словам соавтора научного проекта Джона Уайза, он и его коллеги обнаружили абсолютно иной механизм, который приводит к формированию массивных чёрных дыр в ореоле тёмной материи.– пояснил специалист.Свет, которой исходил из среды массивных черных дыр в молодой Вселенной, был, как предполагается, настолько интенсивным, что достигал бы телескопов современных исследователей, проходя дистанции свыше 13 млрд световых лет. Но механизм их формирования для учёных оставался загадкой. Согласно результатам упомянутого компьютерного моделирования, ключевыми сигнатурами областей, где зарождались массивные чёрные дыры, могли являться быстро расширяющиеся газовые облака, предшествовавшие всем современным галактикам. Когда часть данных регионов тёмной материи, гравитационно удерживавшая все космические структуры, быстро набирала массу, обычное звёздообразование подавлялось, создавая тем самым наиболее подходящие условия для разрастания чёрных дыр, поскольку у них более не оставалось «конкурирующих сторон» в борьбе за попадающее в ореолы вещество.