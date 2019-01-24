Сергей Собянин рассказал о том, как сайт «Усынови Москва» помогает решать проблему сиротства
Московский градоначальник Сергей Собянин в новой записи в своем блоге рассказал о том, как в столице нашей страны решается проблема сиротства. За последние годы в этом направлении было сделано немало полезного. Одним из важнейших способов обеспечить детишкам возможность обрести свою семью является сайт «Усынови Москва».
На этом портале можно найти данные о детишках, которые остались без попечения родителей. Сайт функционирует под патронажем столичного Департамента труда и социальной защиты населения. По словам Сергея Собянина, здесь можно найти всю необходимую информацию о том, как подать документы на оформление опекунства.
На сайте «Усынови Москва» представлены мини-анкеты о детишках с их фотографиями, описанием характера, возрастом. Как отметил Сергей Собянин, если человек не знает, с чего ему следует начать, чтобы подарить счастье ребенку, то этот портал является хорошим способом это сделать. На нем можно записаться в школу приемных родителей.
На этом портале можно найти данные о детишках, которые остались без попечения родителей. Сайт функционирует под патронажем столичного Департамента труда и социальной защиты населения. По словам Сергея Собянина, здесь можно найти всю необходимую информацию о том, как подать документы на оформление опекунства.
На сайте «Усынови Москва» представлены мини-анкеты о детишках с их фотографиями, описанием характера, возрастом. Как отметил Сергей Собянин, если человек не знает, с чего ему следует начать, чтобы подарить счастье ребенку, то этот портал является хорошим способом это сделать. На нем можно записаться в школу приемных родителей.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:07