iPhone SE снова вернулся в продажу и был распродан в течение нескольких часов





Эксперты не понимают подобного шага от «яблочной» компании. Возможно, таким образом они избавились от залежавшихся смартфонов, однако не исключено, что это была лишь первая из многих подобных распродаж. Вторая версия, по-видимому, более близка к правде. Дело в том, что 24 января iPhone SE вновь вернулся в продажу по той же цене и был раскуплен гораздо быстрее – за считанные часы.Пока не совсем понятно, зачем корпорация вернула данную модель на рынок подобным способом. Специалисты считают, что вероятность третьей распродажи очень велика, поэтому призвали пользователей почаще проверять сайт Apple.