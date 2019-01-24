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Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за искренность и хорошее отношение

Певица Светлана Лобода в своем микроблоге Instagram поблагодарила Аллу Пугачеву и всю ее семью за искренность и хорошее отношение к артистке. Таким образом звезда ответила на пост Максима Галкина, который он сделал после концерта исполнительницы.

Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за искренность и хорошее отношение


Примадонна и ее семья посетили в Москве шоу Светланы Лободы. Шоумен написал, что это лучшее зрелище, которое он видел на отечественной эстраде за последнее десятилетие. По словам Максима Галкина, присутствовало самое главное – гармония между самой артисткой и ее представлением. Как отметил супруг Аллы Пугачевой, концерт Светланы Лободы был «вкусным, музыкальным и сексуальным».

Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за искренность и хорошее отношение


В ответ на теплые слова артистка написала, что ей сложно подобрать слова, чтобы выразить свои эмоции. Она невероятно счастлива, что ее концерт посетила такая великая артистка и женщина как Алла Борисовна. Светлана Лобода поблагодарила Примадонну за то, что она неоднократно поддерживала ее в начале творческого пути. Певица пожелала звездной семье крепкого здоровья и отметила, что Максиму Галкину невероятно повезло, что рядом с ним самая удивительная женщина в мире.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:32

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