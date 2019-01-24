Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за искренность и хорошее отношение





Примадонна и ее семья посетили в Москве шоу Светланы Лободы. Шоумен написал, что это лучшее зрелище, которое он видел на отечественной эстраде за последнее десятилетие. По словам Максима Галкина, присутствовало самое главное – гармония между самой артисткой и ее представлением. Как отметил супруг Аллы Пугачевой, концерт Светланы Лободы был «вкусным, музыкальным и сексуальным».В ответ на теплые слова артистка написала, что ей сложно подобрать слова, чтобы выразить свои эмоции. Она невероятно счастлива, что ее концерт посетила такая великая артистка и женщина как Алла Борисовна. Светлана Лобода поблагодарила Примадонну за то, что она неоднократно поддерживала ее в начале творческого пути. Певица пожелала звездной семье крепкого здоровья и отметила, что Максиму Галкину невероятно повезло, что рядом с ним самая удивительная женщина в мире.