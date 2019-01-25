Энн Хэтэуэй появилась на премьере "Море соблазна" в соблазнительном черном платье





В драматическом триллере "Море соблазна" Энн Хэтэуэй сыграла бывшую жену главного героя, которого играет Мэттью МакКонахи. Жена актера Камила Алвес также покорила зрителей своим эффектным нарядом, она выбрала белое платье, у которого было глубокое декольте. Вырез очень выгодно подчеркнул ее грудь, на которую обратили внимание практически все гости мероприятия.Коллега главных героев по съемочной площадке Дайан Лэйн решила посетить премьеру в элегантном платье-смокинге черного цвета. Что касается места съемок, то они проходили на острове-государстве Маврикий, в Индийском океане.