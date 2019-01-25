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Энн Хэтэуэй появилась на премьере "Море соблазна" в соблазнительном черном платье

Показ киноленты "Море соблазна" с участием голливудских актеров Энн Хэтэуэй и Мэттью МакКонахи стартовал в кинотеатрах России уже сегодня. На премьере, состоявшейся в Нью-Йорке, актриса появилась в соблазнительном черном платье с шлейфом, который украшали сине-зеленые узоры.
Энн Хэтэуэй появилась на премьере "Море соблазна" в соблазнительном черном платье

В драматическом триллере "Море соблазна" Энн Хэтэуэй сыграла бывшую жену главного героя, которого играет Мэттью МакКонахи. Жена актера Камила Алвес также покорила зрителей своим эффектным нарядом, она выбрала белое платье, у которого было глубокое декольте. Вырез очень выгодно подчеркнул ее грудь, на которую обратили внимание практически все гости мероприятия.
Энн Хэтэуэй появилась на премьере "Море соблазна" в соблазнительном черном платье


Коллега главных героев по съемочной площадке Дайан Лэйн решила посетить премьеру в элегантном платье-смокинге черного цвета. Что касается места съемок, то они проходили на острове-государстве Маврикий, в Индийском океане.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 07:00

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