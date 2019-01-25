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Полина Диброва рассказала о плюсах брака с мужчиной в возрасте

Полина Диброва вместе со своим мужем Дмитрием отправилась отдыхать в Лос-Анжелес. Под ее постами не утихают негативные комментарии по поводу огромной разницы в возрасте между супругами. Поэтому Полина Диброва рассказала хейтерам о плюсах брака с мужчиной в возрасте.

Полина Диброва рассказала о плюсах брака с мужчиной в возрасте

По словам супруги журналиста, у нее с Дмитрием Дибровым большая разница не только в возрасте. По словам Полины, они абсолютные противоположности, но ей бы было не интересно жить с другим мужчиной. Многодетная мать отметила, что она не видит себя рядом с одинаковым по характеру человеком, так как ей стало бы ужасно скучно. Также Полина Диброва отметила, что муж у нее романтик, что тоже является его сильной стороной.

Мать троих сыновей показала поклонникам снимок, на котором она запечатлена с возлюбленным на одном из популярных пляжей Venice beach. В Лос-Анжелесе в этом месте собираются творческие личности – танцоры, артисты, музыканты. По словам Полины Дибровой, она здесь ощущала свободу во всем и «потеряла все возможные часы». Подписчики не оценили романтическую фотографию супругов и стали напоминать об огромной разнице в возрасте. Многие отметили, что Дмитрий выглядит как отец Полины.

Полина Диброва рассказала о плюсах брака с мужчиной в возрасте

После критики со стороны фолловеров супруга Диброва разместила фотосессию, сделанную с мужем в авто, и написала о плюсах своего брака.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

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