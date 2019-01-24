Пережившая Холокост 97-летняя женщина стала солисткой метал-группы Inge & the TritoneKings





Инга Гинзберг - австрийская писательница. Она родилась в 1922 году в Вене в обеспеченной еврейской семье, но через 20 лет из-за нацистского правления все разрушилось. Впервые Инга Гинзберг приехала в Швейцарию в 1942 году как беженка. Женщине пришлось присматривать за виллой в Лугано, предназначенной для агентов секретной службы США для слежки за нацистами.Позже писательница вышла замуж за музыкального композитора Отто Коллмана и некоторое время работала в Голливуде, но ей пришлось уйти из американского шоу-бизнеса, так как он был "ненастоящим".97-летняя Гинзберг считает, что важно вести активную жизнь, окружая себя молодыми людьми и продолжать заниматься вещами, которых раньше никогда не делал. На вопрос журналистов о том, что окружающие думают о её "тяжелой" деятельности в качестве солистки Inge & the TritoneKings, она ответила в стиле хэви-метала: "Мне наплевать, это меня не волнует".