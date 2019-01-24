АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт женщин с фашистами

Патриарх Кирилл считает, что все женщины, сделавшие аборт по показаниям после проведения пренатального скрининга, являются фашистами. Он отметил, что «инвалидов уничтожали только немцы».

Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт женщин с фашистами

По словам патриарха всея Руси, эту процедуру необходимо исключить из обязательного медстрахования. Как отметил патриарх Кирилл, когда «уничтожают эмбрион или плод – уничтожают личность человека». Общество не может «подправлять человеческую расу», так как это является не только грехом, но и преступлением. Эти мысли священнослужитель высказал в ходе проведения встречи со студентами медвузов в столице.

В пример глава РПЦ привел Стивена Хокинга, который страдал от бокового амиотрофического склероза. По словам патриарха Кирилла, если бы мать ученого сделала скрининг, то могла бы принять решение о том, чтобы не рожать. Но этого не случилось, и мир увидел прекрасного физика.

С 2012 года врачи имеют право отказать женщине в проведении аборта по собственным религиозным убеждениям. Главам муниципалитетов в Пензенской области было поручено встречаться с будущими мамами, которые решили избавиться от ребенка. Совместно с психологами, главврачами больниц, представителями соцслужб им необходимо отговорить женщину от аборта. С такой инициативой выступил Иван Белозерцев, возглавляющий Пензенскую область.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:36

Читайте также
Комментарии Пользователей
Комментатор Сегодня, 19:03
Лучше потом матерям просить по ТВ деньги на лечение своих детей?
Цитировать
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-7 редких небесных
Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова
Светлана Лобода поблагодарила Аллу
Рассекречен бюджетный смартфон Redmi Go
Пережившая Холокост 97-летняя женщина
Роскосмос показал на видео экипажные
Букмекеры назвали фаворитов популярной
Спасая племянника от рака, звезда
Сергей Собянин рассказал о том, как
iPhone SE снова вернулся в продажу и
Испанские монахини стали звездами Сети
Виктория Макарская рассказала, как ее
Актриса Татьяна Лютаева на отдыхе
Александра Черно и Иосиф Оганесян
Жителей Астаны впечатлили три солнца,
Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт
Лукашенко заявил о ненужности русских и
В ответ на критику хейтеров Кристина
Ученые снизили зависимость от кокаина с
Олег Газманов заявил, что после покупки
Елена Яковлева показала свой образ
Ученые разглядели скрытый за углом
Илья Яббаров заявил, что готовит Рите
Анатолий Чубайс предложил заменить в
Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram
Светлана Ходченкова показала снимок в
Bitcoin восстановится только через 11
Звезда «Дома-2» Виктория Берникова
Анна Седокова намерена в этом году
Виктория Лопырева призналась, что вела
Просмотреть все новости