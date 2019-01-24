Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт женщин с фашистами





По словам патриарха всея Руси, эту процедуру необходимо исключить из обязательного медстрахования. Как отметил патриарх Кирилл, когда «уничтожают эмбрион или плод – уничтожают личность человека». Общество не может «подправлять человеческую расу», так как это является не только грехом, но и преступлением. Эти мысли священнослужитель высказал в ходе проведения встречи со студентами медвузов в столице.В пример глава РПЦ привел Стивена Хокинга, который страдал от бокового амиотрофического склероза. По словам патриарха Кирилла, если бы мать ученого сделала скрининг, то могла бы принять решение о том, чтобы не рожать. Но этого не случилось, и мир увидел прекрасного физика.С 2012 года врачи имеют право отказать женщине в проведении аборта по собственным религиозным убеждениям. Главам муниципалитетов в Пензенской области было поручено встречаться с будущими мамами, которые решили избавиться от ребенка. Совместно с психологами, главврачами больниц, представителями соцслужб им необходимо отговорить женщину от аборта. С такой инициативой выступил Иван Белозерцев, возглавляющий Пензенскую область.