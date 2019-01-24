Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт женщин с фашистами
Патриарх Кирилл считает, что все женщины, сделавшие аборт по показаниям после проведения пренатального скрининга, являются фашистами. Он отметил, что «инвалидов уничтожали только немцы».
По словам патриарха всея Руси, эту процедуру необходимо исключить из обязательного медстрахования. Как отметил патриарх Кирилл, когда «уничтожают эмбрион или плод – уничтожают личность человека». Общество не может «подправлять человеческую расу», так как это является не только грехом, но и преступлением. Эти мысли священнослужитель высказал в ходе проведения встречи со студентами медвузов в столице.
В пример глава РПЦ привел Стивена Хокинга, который страдал от бокового амиотрофического склероза. По словам патриарха Кирилла, если бы мать ученого сделала скрининг, то могла бы принять решение о том, чтобы не рожать. Но этого не случилось, и мир увидел прекрасного физика.
С 2012 года врачи имеют право отказать женщине в проведении аборта по собственным религиозным убеждениям. Главам муниципалитетов в Пензенской области было поручено встречаться с будущими мамами, которые решили избавиться от ребенка. Совместно с психологами, главврачами больниц, представителями соцслужб им необходимо отговорить женщину от аборта. С такой инициативой выступил Иван Белозерцев, возглавляющий Пензенскую область.
По словам патриарха всея Руси, эту процедуру необходимо исключить из обязательного медстрахования. Как отметил патриарх Кирилл, когда «уничтожают эмбрион или плод – уничтожают личность человека». Общество не может «подправлять человеческую расу», так как это является не только грехом, но и преступлением. Эти мысли священнослужитель высказал в ходе проведения встречи со студентами медвузов в столице.
В пример глава РПЦ привел Стивена Хокинга, который страдал от бокового амиотрофического склероза. По словам патриарха Кирилла, если бы мать ученого сделала скрининг, то могла бы принять решение о том, чтобы не рожать. Но этого не случилось, и мир увидел прекрасного физика.
С 2012 года врачи имеют право отказать женщине в проведении аборта по собственным религиозным убеждениям. Главам муниципалитетов в Пензенской области было поручено встречаться с будущими мамами, которые решили избавиться от ребенка. Совместно с психологами, главврачами больниц, представителями соцслужб им необходимо отговорить женщину от аборта. С такой инициативой выступил Иван Белозерцев, возглавляющий Пензенскую область.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:36