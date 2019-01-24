Александра Черно и Иосиф Оганесян отметили первый месяц брака ссорой

«Кто мог бы представить, что на месяц нашей Свадьбы меня пошлют… В какой раз убеждаюсь, что мужчина и женщина говорят на разных языках и то, что дано понять одному, другому неподвластно», - написал парень на своей странице в социальной сети Instagram.

«Сам же ее выбрал! Не реви! А то в старости совсем слез не останется», «А чего Вы, Иосиф, ожидали от этой тётки? Конечно, обидно, но, как говорила моя бабушка: «Глядзела баба што купляла!», «Ты сам захотел такую жизнь! Будь счастлив!», - отреагировали пользователи Сети.





Молодой человек, как и многие зрители телепроекта, очень наделся, что поставив штамп в паспорте, избранница наконец-то успокоится и перестанет трепать ему нервы, однако этого не произошло.22 января возлюбленные должны были праздновать завершение своего медового месяца, который они провели в периметре реалити-шоу, хотя планировали улететь в Дубай, но вместо этого Саша и Иосиф серьезно поругались. Пышнотелая девушка как обычно наговорила новоиспеченному супругу кучу гадостей, а после и вовсе отправила на все четыре стороны.Он обратился ко всем своим подписчикам с просьбой не повторять ошибок Саши и в любой ситуации держать себя в руках, так как в паре один всегда должен быть умнее.Также Оганесян подчеркнул, что верит в то, что со временем Черно поменяется, будет прислушиваться к нему, и они смогут спокойно решать проблемы, с которыми периодически сталкиваются.