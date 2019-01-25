Эрмитаж разрабатывает мобильное приложение для посетителей, стоящих в очередях

«Мы будем стараться переориентировать наших посетителей, для того чтобы они интересовались и Пазырыкским ковром, а не только Рафаэлем», – передаёт слова Михаила Пиотровского веб-издание «РИА Новости»





Первая – развлечь посетителей, стоящих в очередях в Эрмитаже. Все, у кого имеются смартфоны, смогут подключить их к пока только разрабатываемой программе и узнать более подробную информацию об экспонатах, представленных в музее.Вторая цель – снизить количество очередей в залах Эрмитажа, ведь часто они образовываются из-за недостаточной осведомленности посетителей об иных экспонатах музея, а потому любители искусства собираются только около самых популярных. Для этого в приложении появится раздел под названием «Другие шедевры».