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Эрмитаж разрабатывает мобильное приложение для посетителей, стоящих в очередях

Сотрудники Эрмитажа разрабатывают мобильное приложение для посетителей, стоящих в очередях. Реализация данных мер преследует две цели, уточнил глава музея Михаил Пиотровский.
Эрмитаж разрабатывает мобильное приложение для посетителей, стоящих в очередях

Первая – развлечь посетителей, стоящих в очередях в Эрмитаже. Все, у кого имеются смартфоны, смогут подключить их к пока только разрабатываемой программе и узнать более подробную информацию об экспонатах, представленных в музее.

Вторая цель – снизить количество очередей в залах Эрмитажа, ведь часто они образовываются из-за недостаточной осведомленности посетителей об иных экспонатах музея, а потому любители искусства собираются только около самых популярных. Для этого в приложении появится раздел под названием «Другие шедевры».

«Мы будем стараться переориентировать наших посетителей, для того чтобы они интересовались и Пазырыкским ковром, а не только Рафаэлем», – передаёт слова Михаила Пиотровского веб-издание «РИА Новости».



 
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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:00

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