АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Лукашенко заявил о ненужности русских и белорусов миру

Президент Белоруссии заявил о согласии на тот уровень взаимного сотрудничества с Россией, который она готова предоставить в ответ. Также Александр Лукашенко добавил, что эти страны «обречены быть вместе», поскольку миру они не нужны.
Лукашенко заявил о ненужности русских и белорусов миру

Прагматичная позиция Москвы в отношении Белоруссии постепенно уступает место партнерским тенденциям, уверен Александр Лукашенко. Он выразил готовность сотрудничать с братской страной на том уровне, к которому она готова. Об этом он заявил на официальной встрече с Андреем Травниковым, мэром Новосибирской области.

Также глава государства добавил, что Белоруссия и РФ не могут развиваться отдельно даже в случае разрыва отношений, все равно эти страны будут вместе. Так же, как и Украина с Россией. Он уверен, что эти братские страны никому не нужны, стоит только обратиться к истории всех трех. А славянам нужно держаться вместе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-7 редких небесных
Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова
Светлана Лобода поблагодарила Аллу
Рассекречен бюджетный смартфон Redmi Go
Пережившая Холокост 97-летняя женщина
Роскосмос показал на видео экипажные
Букмекеры назвали фаворитов популярной
Спасая племянника от рака, звезда
Сергей Собянин рассказал о том, как
iPhone SE снова вернулся в продажу и
Испанские монахини стали звездами Сети
Виктория Макарская рассказала, как ее
Актриса Татьяна Лютаева на отдыхе
Александра Черно и Иосиф Оганесян
Жителей Астаны впечатлили три солнца,
Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт
Лукашенко заявил о ненужности русских и
В ответ на критику хейтеров Кристина
Ученые снизили зависимость от кокаина с
Олег Газманов заявил, что после покупки
Елена Яковлева показала свой образ
Ученые разглядели скрытый за углом
Илья Яббаров заявил, что готовит Рите
Анатолий Чубайс предложил заменить в
Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram
Светлана Ходченкова показала снимок в
Bitcoin восстановится только через 11
Звезда «Дома-2» Виктория Берникова
Анна Седокова намерена в этом году
Виктория Лопырева призналась, что вела
Просмотреть все новости