Лукашенко заявил о ненужности русских и белорусов миру
Президент Белоруссии заявил о согласии на тот уровень взаимного сотрудничества с Россией, который она готова предоставить в ответ. Также Александр Лукашенко добавил, что эти страны «обречены быть вместе», поскольку миру они не нужны.
Прагматичная позиция Москвы в отношении Белоруссии постепенно уступает место партнерским тенденциям, уверен Александр Лукашенко. Он выразил готовность сотрудничать с братской страной на том уровне, к которому она готова. Об этом он заявил на официальной встрече с Андреем Травниковым, мэром Новосибирской области.
Также глава государства добавил, что Белоруссия и РФ не могут развиваться отдельно даже в случае разрыва отношений, все равно эти страны будут вместе. Так же, как и Украина с Россией. Он уверен, что эти братские страны никому не нужны, стоит только обратиться к истории всех трех. А славянам нужно держаться вместе.
Прагматичная позиция Москвы в отношении Белоруссии постепенно уступает место партнерским тенденциям, уверен Александр Лукашенко. Он выразил готовность сотрудничать с братской страной на том уровне, к которому она готова. Об этом он заявил на официальной встрече с Андреем Травниковым, мэром Новосибирской области.
Также глава государства добавил, что Белоруссия и РФ не могут развиваться отдельно даже в случае разрыва отношений, все равно эти страны будут вместе. Так же, как и Украина с Россией. Он уверен, что эти братские страны никому не нужны, стоит только обратиться к истории всех трех. А славянам нужно держаться вместе.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:28