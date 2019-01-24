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Испанские монахини стали звездами Сети после исполнения хита Queen

Испанские монахини после исполнения хита We Will Rock You легендарной группы Queen стали звездами Сети. Ролик «невест Христа» набрал свыше 14 миллионов просмотров.

Испанские монахини стали звездами Сети после исполнения хита Queen

Такой ажиотаж вокруг видеоролика был на протяжении четырех дней с момента его публикации. Монахини убеждены, что музыка способна объединить людей, независимо от их профессиональной деятельности или возраста. При этом «невесты Христа» не считают, что рок-музыка является творением самого Сатаны. Испанские монашки с удовольствием подпевают в такт Фредди Меркьюри и даже подтанцовывают, сидя за праздничным столом.

Пользователи пришли к выводам, что современные монахини теперь не ведут аскетический образ жизни. Они прекрасно осведомлены о всем, что происходит в мире за стенами их монастыря.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:59

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