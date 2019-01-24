Испанские монахини стали звездами Сети после исполнения хита Queen





Такой ажиотаж вокруг видеоролика был на протяжении четырех дней с момента его публикации. Монахини убеждены, что музыка способна объединить людей, независимо от их профессиональной деятельности или возраста. При этом «невесты Христа» не считают, что рок-музыка является творением самого Сатаны. Испанские монашки с удовольствием подпевают в такт Фредди Меркьюри и даже подтанцовывают, сидя за праздничным столом.Пользователи пришли к выводам, что современные монахини теперь не ведут аскетический образ жизни. Они прекрасно осведомлены о всем, что происходит в мире за стенами их монастыря.