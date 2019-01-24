Испанские монахини стали звездами Сети после исполнения хита Queen
Испанские монахини после исполнения хита We Will Rock You легендарной группы Queen стали звездами Сети. Ролик «невест Христа» набрал свыше 14 миллионов просмотров.
Такой ажиотаж вокруг видеоролика был на протяжении четырех дней с момента его публикации. Монахини убеждены, что музыка способна объединить людей, независимо от их профессиональной деятельности или возраста. При этом «невесты Христа» не считают, что рок-музыка является творением самого Сатаны. Испанские монашки с удовольствием подпевают в такт Фредди Меркьюри и даже подтанцовывают, сидя за праздничным столом.
Пользователи пришли к выводам, что современные монахини теперь не ведут аскетический образ жизни. Они прекрасно осведомлены о всем, что происходит в мире за стенами их монастыря.
Такой ажиотаж вокруг видеоролика был на протяжении четырех дней с момента его публикации. Монахини убеждены, что музыка способна объединить людей, независимо от их профессиональной деятельности или возраста. При этом «невесты Христа» не считают, что рок-музыка является творением самого Сатаны. Испанские монашки с удовольствием подпевают в такт Фредди Меркьюри и даже подтанцовывают, сидя за праздничным столом.
Пользователи пришли к выводам, что современные монахини теперь не ведут аскетический образ жизни. Они прекрасно осведомлены о всем, что происходит в мире за стенами их монастыря.
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:59