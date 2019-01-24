Ученые снизили зависимость от кокаина с помощью "стирания" воспоминаний





Научные сотрудники Университета Питтсбурга определили, что за воспоминания, связанные с приемом кокаина, отвечают синапсы, расположенные в зоне таламуса-миндалины. Они провели эксперимент, показавший следующее: если активность синапсов подавить, грызуны "забывают" о наркотике.В ходе эксперимента крысы нажимали на специальную педаль и получали дозу вещества. Это сопровождалось миганием лампочки и специфическим звуком. Таким образом в головном мозге подопытных формировались воспоминания, что "еда" связана со светом и звуком.Спустя 10 дней ученые повторили эксперимент, но в этот раз при зажигании лампочки и звуковом сигнале подопытные начинали искать педаль, чтобы получить кокаин. Крыс продолжали стимулировать подобным образом, но наркотик не давали. Через 120 таких "стимулирований" животные переставали искать желаемое. После этого грызунов поместили в другую среду, где они опять "вспоминали" о сигнале.Нейробиологи применили методы оптогенетики, чтобы отключить нейроны, обеспечивающие связь между миндалиной и синапсами. Это дало положительные результаты: крысы перестали искать педаль даже оказавшись в новой среде.Мэри Торрегросс, автор исследования, полагает, что новые открытия приблизят науку к разработке эффективных методов для борьбы с наркотической зависимостью у людей.