АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Ученые снизили зависимость от кокаина с помощью "стирания" воспоминаний

Американские ученые смогли снизить зависимость крыс от кокаина с помощью "стирания" воспоминаний, связанных с употреблением наркотика. Исследование публикует зарубежное издание Cell Reports.

Ученые снизили зависимость от кокаина с помощью "стирания" воспоминаний

Научные сотрудники Университета Питтсбурга определили, что за воспоминания, связанные с приемом кокаина, отвечают синапсы, расположенные в зоне таламуса-миндалины. Они провели эксперимент, показавший следующее: если активность синапсов подавить, грызуны "забывают" о наркотике.

В ходе эксперимента крысы нажимали на специальную педаль и получали дозу вещества. Это сопровождалось миганием лампочки и специфическим звуком. Таким образом в головном мозге подопытных формировались воспоминания, что "еда" связана со светом и звуком.
Спустя 10 дней ученые повторили эксперимент, но в этот раз при зажигании лампочки и звуковом сигнале подопытные начинали искать педаль, чтобы получить кокаин. Крыс продолжали стимулировать подобным образом, но наркотик не давали. Через 120 таких "стимулирований" животные переставали искать желаемое. После этого грызунов поместили в другую среду, где они опять "вспоминали" о сигнале.

Нейробиологи применили методы оптогенетики, чтобы отключить нейроны, обеспечивающие связь между миндалиной и синапсами. Это дало положительные результаты: крысы перестали искать педаль даже оказавшись в новой среде.
Ученые снизили зависимость от кокаина с помощью "стирания" воспоминаний

Мэри Торрегросс, автор исследования, полагает, что новые открытия приблизят науку к разработке эффективных методов для борьбы с наркотической зависимостью у людей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-7 редких небесных
Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова
Светлана Лобода поблагодарила Аллу
Рассекречен бюджетный смартфон Redmi Go
Пережившая Холокост 97-летняя женщина
Роскосмос показал на видео экипажные
Букмекеры назвали фаворитов популярной
Спасая племянника от рака, звезда
Сергей Собянин рассказал о том, как
iPhone SE снова вернулся в продажу и
Испанские монахини стали звездами Сети
Виктория Макарская рассказала, как ее
Актриса Татьяна Лютаева на отдыхе
Александра Черно и Иосиф Оганесян
Жителей Астаны впечатлили три солнца,
Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт
Лукашенко заявил о ненужности русских и
В ответ на критику хейтеров Кристина
Ученые снизили зависимость от кокаина с
Олег Газманов заявил, что после покупки
Елена Яковлева показала свой образ
Ученые разглядели скрытый за углом
Илья Яббаров заявил, что готовит Рите
Анатолий Чубайс предложил заменить в
Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram
Светлана Ходченкова показала снимок в
Bitcoin восстановится только через 11
Звезда «Дома-2» Виктория Берникова
Анна Седокова намерена в этом году
Виктория Лопырева призналась, что вела
Просмотреть все новости