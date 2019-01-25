Suzuki презентовал обновлённую модель Suzuki Wagon R





Suzuki Wagon R довольно долго показывала на индийском рынке хорошие результаты реализаций. В 2018 году показатель резко упал. При этом за год реализовали не меньше 153 000 экземпляров авто (минус 9 процентов). Автобренд с выходом обновлённой версии хочет укрепить позиции на автомобильном рынке. Новинку собираются перевести на другую платформу. Вследствие этого её длину увеличили на 5,6 сантиметров. Объём багажного отделения стал больше практически в два раза и составил 314 литров. По всей видимости, в авто установят литровую силовую установку на 68 лошадиных сил. Теперь новая версия получит 1.2-литровый силовой агрегат на 83 «лошадки». Силовые агрегаты осуществляют работу с пятиступенчатой «механикой» либо «автоматом».Базовая комплектация подразумевает установку кондиционера, подушек безопасности, парктроника. Самая дорогая комплектация подразумевает наличие современной системы мультимедиа с тачскрином, а также камеры заднего вида. Цена начинается от 390 000 руб.