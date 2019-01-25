АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Татьянин день: самые знаменитые Татьяны отечественного театра и кино
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Suzuki презентовал обновлённую модель Suzuki Wagon R

Автобренд Suzuki презентовал обновлённую модель Suzuki Wagon R. Бюджетная версия, сменив поколение, стала немного больше. При этом гамму силовых установок пополнил новый экземпляр.

Suzuki презентовал обновлённую модель Suzuki Wagon R


Suzuki Wagon R довольно долго показывала на индийском рынке хорошие результаты реализаций. В 2018 году показатель резко упал. При этом за год реализовали не меньше 153 000 экземпляров авто (минус 9 процентов). Автобренд с выходом обновлённой версии хочет укрепить позиции на автомобильном рынке. Новинку собираются перевести на другую платформу. Вследствие этого её длину увеличили на 5,6 сантиметров. Объём багажного отделения стал больше практически в два раза и составил 314 литров. По всей видимости, в авто установят литровую силовую установку на 68 лошадиных сил. Теперь новая версия получит 1.2-литровый силовой агрегат на 83 «лошадки». Силовые агрегаты осуществляют работу с пятиступенчатой «механикой» либо «автоматом».

Базовая комплектация подразумевает установку кондиционера, подушек безопасности, парктроника. Самая дорогая комплектация подразумевает наличие современной системы мультимедиа с тачскрином, а также камеры заднего вида. Цена начинается от 390 000 руб.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Suzuki презентовал обновлённую модель
Названы самые популярные приметы на
Татьянин день: самые знаменитые Татьяны
Сальма Хайек удивила поклонников
«Автотор» начал производство
Представители Polestar показали
Защищать Вайнштейна в суде станет
Андрей Чуев: «Я о Марине вспоминаю
Меган Маркл решила стать веганом
В интернете показали рендеры новой
Раскрыты вероятные пластические
Житель Волгограда с инвалидностью
Ученые: Убаюкивание улучшило качество
Учёные описали процесс образования
В Сети появились фото раритетной «Оки»
Новая технология вибрации поможет
В 2018 году продажи новых машин упали
Ученые рассказали, как взаимосвязаны
Диетолог раскрыла причины
Эксперты назвали ТОП-7 редких небесных
Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова
Светлана Лобода поблагодарила Аллу
Рассекречен бюджетный смартфон Redmi Go
Пережившая Холокост 97-летняя женщина
Роскосмос показал на видео экипажные
Букмекеры назвали фаворитов популярной
Спасая племянника от рака, звезда
Сергей Собянин рассказал о том, как
iPhone SE снова вернулся в продажу и
Испанские монахини стали звездами Сети
Просмотреть все новости