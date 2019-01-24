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Актриса Татьяна Лютаева на отдыхе опубликовала фото в купальнике

Актриса Татьяна Лютаева порадовала своих поклонников в Instagram, опубликовав фото в купальнике. 53-летняя актриса находится на отдыхе со своими близкими на теплом курорте.

Актриса Татьяна Лютаева на отдыхе опубликовала фото в купальнике


Фолловеры были в восторге от шикарной фигуры артистки. Многим импонировал тот факт, что Татьяна Лютаева не стесняется показывать свою естественную красоту, поэтому публикует снимки без фотошопа. Некоторые комментаторы сравнили актрису с Мадонной.

По словам Татьяны Лютаевой, для того, чтобы иметь такую фигуру, она много работает над собой и сидит на диете. 53-летняя артистка не употребляет в пищу сладкое, жирное и соленое, а также сдобу. Кроме этого, актриса отказывает себе в лакомстве и некоторыми фруктами. Как отметила Татьяна Лютаева, фруктоза негативно сказывается на ее организме.

Актриса Татьяна Лютаева на отдыхе опубликовала фото в купальнике


Актриса считает, что женщинам бороться с неидеальной фигурой поможет здоровый сон, позитивное настроение и правильно подобранное питание. Татьяна Лютаева также занимается и физическими нагрузками, а именно плавает и подолгу ходит. Она не скрывает свой возраст и не стесняется того, что у нее есть морщинки.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:50

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