«Автотор» начал производство флагманского седана KIA K900





Автомобиль нового поколения получил от разработчиков два атмосферных бензиновых двигателя. В одной комплектации стоит V-образный мотор с шестью цилиндрами и 249 лошадиными силами объемом 3,3 литра, а вторая имеет мотор V8 с объемом 5.0 литра на 413 лошадиных сил. Обе версии получили систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Представители пресс-службы KIA Motors Rus обещают, что подробная информация о технических характеристиках, российской спецификации и стоимости транспортного средства станет доступна ближе к дате начала реализации.На сегодняшний день известно, что модель K900 стала самой высокотехнологичной представительницей среди автомобилей данной марки.