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«Автотор» начал производство флагманского седана KIA K900

Российский завод «Автотор», который расположен в Калининграде, начал выпуск флагманского автомобиля KIA модельного ряда К900. Предполагается, что на отечественный потребительский рынок новинка поступит в первом квартале текущего года.
«Автотор» начал производство флагманского седана KIA K900

Автомобиль нового поколения получил от разработчиков два атмосферных бензиновых двигателя. В одной комплектации стоит V-образный мотор с шестью цилиндрами и 249 лошадиными силами объемом 3,3 литра, а вторая имеет мотор V8 с объемом 5.0 литра на 413 лошадиных сил. Обе версии получили систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Представители пресс-службы KIA Motors Rus обещают, что подробная информация о технических характеристиках, российской спецификации и стоимости транспортного средства станет доступна ближе к дате начала реализации.

На сегодняшний день известно, что модель K900 стала самой высокотехнологичной представительницей среди автомобилей данной марки.



 
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Авто
Добавил: Дроздова Виктория Вчера, 23:00

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