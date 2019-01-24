Диетолог раскрыла причины неэффективности диет

«Если в вашем меню числится безглютеновый пирог, то это отнюдь не означает, что Вам дозволено его съесть целиком, – подчеркнула диетолог. – Часто намного полезнее съесть кусочек цельнозернового хлеба, чем такую же порцию безглютенового картофельного хлеба, напичканного сахаром, солью и прочим барахлом».

«В чашке обычного йогурта содержится 150 килокалорий, обезжиренного – чуть менее 100. Но проблема в том, что человек зачастую может съесть два и даже три таких лакомства, ведь они «диетические» и «полезные», не осознавая при этом, что килокалории продолжают стремительно накапливаться», – приводит слова другого специалиста в области питания, Сандры Аревало из некоммерческой организации Academy of Nutrition and Dietetics, зарубежное издание CNN. Диетолог добавила, что вместо жира в таких продуктах содержится много сахара, призванного «сохранить вкус».





Часто человек, придерживающийся определённой диеты с ограничением высококалорийной пищи, начинает налегать на разрешённые ему продукты питания, ошибочно полагая, что полезная еда безвредна в любом количестве. Это в итоге приводит не к снижению веса, а к его набору. К примеру, гречневая каша намного более калорийна, чем обычно полагают.Другим «подводным камнем» определённого вида диет Лиза Янг назвала противоречивость меню, основанного на безглютеновой пище. В данном случае рекомендуется при выборе продуктов питания ориентироваться на наличие/отсутствие в них глютена, однако же часто это приводит к тому, что человек предпочитает съесть картофель фри или печень, если в них отсутствует клейковина.Опасность диет, основанных на потреблении продуктов питания с низким содержанием жиров, заключается в том, что человек может в итоге пополнять организм намного большим количеством килокалорий, так как попросту будет переедать такими продуктами.Нередко люди набирают вес, сидя на популярной ныне средиземноморской диете, в основе которой – употребление в пищу бобовых, орехов, овощей и фруктов, оливкового масла, рыбы. Многие, к примеру, налегают в данном случае на орехи и салаты с авокадо, забывая (или не предполагая даже), что в чашке орехов – 800 килокалорий, а в двух авокадо – около 250. Поклонники овощных салатов могут позволить себе приправлять их четырьмя столовыми ложками оливкового масла, что приблизит количество килокалорий блюда к отметке в 500 единиц.Приверженцы вегетарианства часто также вместо похудения получают обратный эффект. По словам Лизы Янг, многие из них настолько зацикливаются на боязни скушать кусочек мяса, что порой съедают за день по буханке хлеба, а потому, естественно, вместо похудения поправляются.