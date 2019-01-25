Виктория Дайнеко «выпускает пар» с помощью занятий боксом





Победительница «Фабрики звезд» показала снимок, на котором запечатлена во время занятий боксом. На фото Виктория Дайнеко бьет по огромной груше. По словам артистки, она «выпускает пар», так как на данный момент и в ближайшем будущем в ее жизни произойдет много волнительных моментов. Певица призналась, что сейчас «практически не спит».Многие фолловеры связывают состояние Виктории Данейнеко с певцом Алексеем Воробьевым. Ранее пара встречалась, а накануне Нового года заявила о своем воссоединении. По мнению психолога, отношения артистов получили второй шанс, который важно не упустить. За шесть лет оба изменились, приобретя жизненно важный опыт. Дайнеко успела выйти замуж и родить дочь, а Воробьев много работал в США. Поэтому специалист убеждена, что у пары все может начаться «с чистого листа». Главное, чтобы они устраивали друг друга как личности и пересмотрели причины, по которым ранее не сложился союз.