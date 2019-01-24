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Елена Яковлева показала свой образ голливудской дивы

Известная советская и российская актриса Елена Яковлева в своем блоге Instagram показала подписчикам образ голливудской дивы. Перевоплощение понадобилось ей для игры в спектакле «Эта прекрасная жизнь», который проходит в Театре им. Пушкина.
Елена Яковлева показала свой образ голливудской дивы

Елена Яковлева выходит на сцену театра в образе голливудской дивы, а ее партнером по игре выступает знаменитый актер Игорь Бочкин. Своим необычным амплуа актриса решила похвастаться в социальной сети Instagram. Под постом она написала так: «В образе голливудской дивы. Вам нравится?».
Елена Яковлева показала свой образ голливудской дивы

Читатели блога 57-летней Елены Яковлевой были приятно удивлены новым образом кумира. Многие отметили, что она выглядит потрясающе в любых амплуа и нарядах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:12

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