Елена Яковлева показала свой образ голливудской дивы
Известная советская и российская актриса Елена Яковлева в своем блоге Instagram показала подписчикам образ голливудской дивы. Перевоплощение понадобилось ей для игры в спектакле «Эта прекрасная жизнь», который проходит в Театре им. Пушкина.
Елена Яковлева выходит на сцену театра в образе голливудской дивы, а ее партнером по игре выступает знаменитый актер Игорь Бочкин. Своим необычным амплуа актриса решила похвастаться в социальной сети Instagram. Под постом она написала так: «В образе голливудской дивы. Вам нравится?».
Читатели блога 57-летней Елены Яковлевой были приятно удивлены новым образом кумира. Многие отметили, что она выглядит потрясающе в любых амплуа и нарядах.
Елена Яковлева выходит на сцену театра в образе голливудской дивы, а ее партнером по игре выступает знаменитый актер Игорь Бочкин. Своим необычным амплуа актриса решила похвастаться в социальной сети Instagram. Под постом она написала так: «В образе голливудской дивы. Вам нравится?».
Читатели блога 57-летней Елены Яковлевой были приятно удивлены новым образом кумира. Многие отметили, что она выглядит потрясающе в любых амплуа и нарядах.