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Илья Яббаров заявил, что готовит Рите Ларченко роскошное предложение руки и сердца

Бывший возлюбленный беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) Илья Яббаров признался, что мечтает о шикарном бракосочетании.

По словам Ильи, он планирует в ближайшее время жениться на своей новой избраннице Маргарите Ларченко, поэтому сейчас тщательно подготавливать сюрприз для нее, а также ждет подходящего случая, чтобы опуститься перед ней на одно колено.

Илья Яббаров заявил, что готовит Рите Ларченко роскошное предложение руки и сердца

Как выяснилось, Яббаров уже окончательно определился, с кем он хочет прожить всю свою жизнь. По мнению 33-летнего мужчины, именно с Маргаритой он сможет построить крепкую семью.

«Да, это правда, я планирую сделать Рите предложение. Только я не хочу, чтобы это было банально: кольцо, цветы и т.п. Хочу, чтобы любимая запомнила этот момент на всю жизнь!», - заявил Илья в прямом эфире.

Также Яббаров рассказал в прямом эфире, что Ларченко уже начала догадываться о том, что ее возлюбленный что-то для нее готовит. Именно поэтому Илья планирует как можно скорее сделать предложение руки и сердца Маргарите, чтобы полностью не испортить избраннице сюрприз.

Илья Яббаров заявил, что готовит Рите Ларченко роскошное предложение руки и сердца

«Рита уже догадывается, что я что-то готовлю, а мне хочется, чтобы все получилось неожиданно! Уверен, моя любимая будет очень счастлива», - подметил Илья.

Несмотря на то, что подписчики пытались узнать у Яббарова хоть некоторые подробности предложения, участник «Дома-2» напрочь отказался отвечать на их вопросы, а только заявил, что скоро вся страна увидит этот момент своими глазами.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:56

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