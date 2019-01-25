Сальма Хайек удивила поклонников снимком в леопардовом купальнике





На фото Сальма Хайек позирует на фоне голубого моря. Подписчики отметили, что у нее, несмотря на возраст, великолепная фигура. Образ с сексуальным леопардовым купальником актриса дополнила стильными очками от солнца. Многие поклонники удивляются тому факту, что голливудская знаменитость выглядит так же, как и десять лет назад. Сальма Хайек практически не изменилась с того момента, как в 41 год стала мамой.Свой отпуск актриса проводила в самых лучших отелях Мексики. Сальма Хайек может себе это позволить, так как за свою кинокарьеру «сколотила» приличное состояние. Но основной доход в семью приносит ее супруг, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Он владеет модной империей, а состояние его концерна эксперты оценивают в 23 миллиарда долларов.Сальма Хайек уже вернулась с Мексики и включилась в свой плотный рабочий график. Актриса находится в столице Великобритании, но мыслями, как показывают ее публикации в соцсети, еще на пляже.