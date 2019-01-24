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Представители Polestar показали информационно-развлекательную систему Android HMI

Представители фирмы Polestar выложили в сети снимки специальной информационной и развлекательной системы под названием Android HMI. Данный комплекс наделили большим удобным сенсорным дисплеем.

Представители Polestar показали информационно-развлекательную систему Android HMI

В фирме Polestar отметили, что такого рода комплекс представляет собой современную интуитивно понятную интересную развлекательную систему. Любители авто могут дать оценку ее функционирования. Для этого требуется с веб-сайта производителя скачать в своё мобильное устройство соответствующее приложение. Между тем, все желающие в программе могут провести тестирование всех функций, которые предлагает новинка. В список вошли игрушки подобные Space Invaders, которые появляются на основном мониторе. Речь также идёт о Play Books либо картах Google Maps.

Настройки такой системы отображают динамику вождения версии Polestar 2. В систему вошло несколько различных режимов удобного управления рулём. Разработчиками были добавлены технологии удерживания полосы, по которой движется машина, а также предупреждения о возможном столкновении авто.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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