Представители Polestar показали информационно-развлекательную систему Android HMI





В фирме Polestar отметили, что такого рода комплекс представляет собой современную интуитивно понятную интересную развлекательную систему. Любители авто могут дать оценку ее функционирования. Для этого требуется с веб-сайта производителя скачать в своё мобильное устройство соответствующее приложение. Между тем, все желающие в программе могут провести тестирование всех функций, которые предлагает новинка. В список вошли игрушки подобные Space Invaders, которые появляются на основном мониторе. Речь также идёт о Play Books либо картах Google Maps.Настройки такой системы отображают динамику вождения версии Polestar 2. В систему вошло несколько различных режимов удобного управления рулём. Разработчиками были добавлены технологии удерживания полосы, по которой движется машина, а также предупреждения о возможном столкновении авто.