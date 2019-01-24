Меган Маркл решила стать веганом





Как утверждают зарубежные СМИ, Меган Маркл перешла на абсолютно другой вид питания. Она пересмотрела свой рацион и полностью исключила мясо и другие продукты животного происхождения. Кстати, такой диеты теперь придерживается и ее супруг, принц Гарри. По словам внука королевы Великобритании Елизаветы II, он совершенно не жалеет о принятом решении.На сегодняшний день герцогиня Сассекская находится в «интересном» положении. Официальные источники утверждают, что первенец появится на свет в апреле. Что касается пола ребенка, то о нем ничего неизвестно.