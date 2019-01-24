Меган Маркл решила стать веганом
Супруга принца Гарри Меган Маркл приняла решение стать веганом. Теперь она не ест мясо.
Как утверждают зарубежные СМИ, Меган Маркл перешла на абсолютно другой вид питания. Она пересмотрела свой рацион и полностью исключила мясо и другие продукты животного происхождения. Кстати, такой диеты теперь придерживается и ее супруг, принц Гарри. По словам внука королевы Великобритании Елизаветы II, он совершенно не жалеет о принятом решении.
На сегодняшний день герцогиня Сассекская находится в «интересном» положении. Официальные источники утверждают, что первенец появится на свет в апреле. Что касается пола ребенка, то о нем ничего неизвестно.
Как утверждают зарубежные СМИ, Меган Маркл перешла на абсолютно другой вид питания. Она пересмотрела свой рацион и полностью исключила мясо и другие продукты животного происхождения. Кстати, такой диеты теперь придерживается и ее супруг, принц Гарри. По словам внука королевы Великобритании Елизаветы II, он совершенно не жалеет о принятом решении.
На сегодняшний день герцогиня Сассекская находится в «интересном» положении. Официальные источники утверждают, что первенец появится на свет в апреле. Что касается пола ребенка, то о нем ничего неизвестно.