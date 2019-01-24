Звезда «Дома-2» Виктория Берникова сломала ногу

«Я услышала такой хруст, который никогда еще не слышала. У меня сразу же появилась просто невыносимая боль в ноге, что я тут же решила ехать в больницу», - объяснила Берникова фанатам.

«Очень обидно понимать, что всему виной может быть даже не моя неуклюжесть, а злые люди, которых в Сети полно..», - со слезами на глазах заявила Виктория.





Берникова решила рассказать поклонникам, как она на самом деле сломана ногу, а также объяснить, почему так получилось, что 2019 год ей пришлось начать с подобной «авантюры».Новый 2019 год для Виктории начался с не очень хороших новостей. Дело в том, что бывшая участница «Дома-2» совершенно случайно оступилась, после чего у нее начала невыносимо сильно болеть нога. По приезду в клинику медики констатировали перелом.По словам Берниковой, ей придется чуть больше месяца передвигаться исключительно на костылях, а в некоторых моментах и вовсе перебираться на инвалидное кресло.Несколько часов назад Виктория вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир и сообщила подписчикам, что совершенно случайно, выходя из банка, оступилась и подвернула ногу.Нужно сказать, что звезда «Дома-2» уверена в том, что пострадала из-за зависти недоброжелателей, которые каждый день спешат облить ее грязью.К слову, на данный момент поклонники телезнаменитости активно продолжают поддерживать свою любимицу и желать ей скорейшего выздоровления.