Роскосмос показал на видео экипажные испытания корабля «Федерация»
Сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» провели экипажные испытания корабля «Федерация». Соответствующий видеоролик был размещен Роскосмосом в микроблоге социальной сети Twitter.
Опубликованное государственной корпорацией по космической деятельности видео знакомит зрителя с экспериментом в РКК, который моделирует деятельность космонавтов. Участники исследования проверили функциональность обеденного стола, удобство принятия пищи и использования туалетной комнаты во время автономного режима полета. Еще одним пунктом проверки стала возможность просушки скафандров экипажа. Представитель группы исследователей, научный сотрудник Стефания Федяй попыталась выполнить роль экипажного врача. Она измеряла пульс коллегам.
Тестирование «Федерации» показало, что полеты в космос станут значительно комфортнее для экипажа корабля.
Опубликованное государственной корпорацией по космической деятельности видео знакомит зрителя с экспериментом в РКК, который моделирует деятельность космонавтов. Участники исследования проверили функциональность обеденного стола, удобство принятия пищи и использования туалетной комнаты во время автономного режима полета. Еще одним пунктом проверки стала возможность просушки скафандров экипажа. Представитель группы исследователей, научный сотрудник Стефания Федяй попыталась выполнить роль экипажного врача. Она измеряла пульс коллегам.
Тестирование «Федерации» показало, что полеты в космос станут значительно комфортнее для экипажа корабля.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:17