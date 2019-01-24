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Ученые рассказали, как взаимосвязаны детская однополая дружба и семейная жизнь

Ученые провели ряд исследований и выяснили, как взаимосвязаны детская однополая дружба и семейная жизнь. Результаты научной работы специалистов из Университета Вирджинии публикует издание Daily Mail.

Ученые рассказали, как взаимосвязаны детская однополая дружба и семейная жизнь

Эксперты изучили поведение людей в возрасте от 13 до 30 лет. В ходе наблюдений удалось узнать: дети, имеющие хороших друзей одного с ними пола, имеют большую вероятность создать счастливую семью. Это связано с тем, что дети, заводя друзей, улучшают навыки общения, необходимые для построения любых отношений.

Автор научной работы Джозеф Аллен объясняет: усилия, прикладываемые подростком для поддержания дружбы, учат его ценить то, что есть. При этом подростковые романтические свидания - не показатель счастливой личной жизни в будущем. Детская однополая дружба развивает в человеке стабильность, самоуверенность, социальную компетентность и близость. Указанные навыки очень важны в браке, заключил специалист.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00

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