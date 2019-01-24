Ученые рассказали, как взаимосвязаны детская однополая дружба и семейная жизнь





Эксперты изучили поведение людей в возрасте от 13 до 30 лет. В ходе наблюдений удалось узнать: дети, имеющие хороших друзей одного с ними пола, имеют большую вероятность создать счастливую семью. Это связано с тем, что дети, заводя друзей, улучшают навыки общения, необходимые для построения любых отношений.Автор научной работы Джозеф Аллен объясняет: усилия, прикладываемые подростком для поддержания дружбы, учат его ценить то, что есть. При этом подростковые романтические свидания - не показатель счастливой личной жизни в будущем. Детская однополая дружба развивает в человеке стабильность, самоуверенность, социальную компетентность и близость. Указанные навыки очень важны в браке, заключил специалист.