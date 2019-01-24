Спасая племянника от рака, звезда телесериала «Воронины» Павел Любимцев остался без денег





На сегодняшний день Павел Любимцев оказался без копейки денег, так как все потратил на дорогое лечение племянника. Молодой человек - круглая сирота, и помочь ему больше некому. По словам актера, врачи прогнозируют положительный исход при условии, если будет проводиться адекватное и своевременное лечение. Однако стоимость его исчисляется в сотнях тысячах рублей. 61-летний актер обратился к своим поклонникам через социальную сеть: «Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. Его некому поддерживать. У меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах». Через какое-то время пост был удален, возможно, из-за неловкости автора.Павел Любимцев 6 лет назад пережил инсульт. Сегодня он служит в театре Вахтангова и часто выступает режиссером, в его копилке более 20 ролей в кино. Своих детей и жены у актера нет.