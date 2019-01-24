Виктория Макарская рассказала, как ее дочь молилась перед сдачей крови





Перед тем, как медсестра хотела вколоть иголку в вену девочки, Маша резко закричала: «Подождите». Медработница испугалась, но далее слова ребенка ее развеселили. Старшая дочь Макарских спросила, можно ли ей помолиться перед процедурой. Виктория Макарская пожелала своим подписчикам хорошего настроения и пообещала чаще радовать их «перлами» своих детей.В следующем году звездная пара поведет Машу в первый класс. Появления на свет первого ребенка Виктория и Антон Макарские ждали долгих 13 лет. На данный момент супруги еще воспитывают трехлетнего сына Ивана.Ранее певица призналась поклонникам, что с 2011 года она набрала 15 килограмм. Но по словам Виктории Макарской, ей очень комфортно в новом весе. Звезда пошутила, что «стала добрее и мужу спать теплее теперь». Фолловеры заверила артистку, что полностью с ней солидарны. По их мнению, материнство ей к лицу: супруга Антона Макарского буквально «расцвела» после рождения детей.