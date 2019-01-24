Виктория Макарская рассказала, как ее дочь молилась перед сдачей крови
Певица Виктория Макарская рассказала своим подписчикам в Instagram, как ее дочь Маша молилась перед сдачей крови. Эта ситуация произошла тогда, когда шестилетний ребенок пришел со своим отцом Антоном Макарским, чтобы сдать анализы перед школой.
Перед тем, как медсестра хотела вколоть иголку в вену девочки, Маша резко закричала: «Подождите». Медработница испугалась, но далее слова ребенка ее развеселили. Старшая дочь Макарских спросила, можно ли ей помолиться перед процедурой. Виктория Макарская пожелала своим подписчикам хорошего настроения и пообещала чаще радовать их «перлами» своих детей.
В следующем году звездная пара поведет Машу в первый класс. Появления на свет первого ребенка Виктория и Антон Макарские ждали долгих 13 лет. На данный момент супруги еще воспитывают трехлетнего сына Ивана.
Ранее певица призналась поклонникам, что с 2011 года она набрала 15 килограмм. Но по словам Виктории Макарской, ей очень комфортно в новом весе. Звезда пошутила, что «стала добрее и мужу спать теплее теперь». Фолловеры заверила артистку, что полностью с ней солидарны. По их мнению, материнство ей к лицу: супруга Антона Макарского буквально «расцвела» после рождения детей.
Перед тем, как медсестра хотела вколоть иголку в вену девочки, Маша резко закричала: «Подождите». Медработница испугалась, но далее слова ребенка ее развеселили. Старшая дочь Макарских спросила, можно ли ей помолиться перед процедурой. Виктория Макарская пожелала своим подписчикам хорошего настроения и пообещала чаще радовать их «перлами» своих детей.
В следующем году звездная пара поведет Машу в первый класс. Появления на свет первого ребенка Виктория и Антон Макарские ждали долгих 13 лет. На данный момент супруги еще воспитывают трехлетнего сына Ивана.
Ранее певица призналась поклонникам, что с 2011 года она набрала 15 килограмм. Но по словам Виктории Макарской, ей очень комфортно в новом весе. Звезда пошутила, что «стала добрее и мужу спать теплее теперь». Фолловеры заверила артистку, что полностью с ней солидарны. По их мнению, материнство ей к лицу: супруга Антона Макарского буквально «расцвела» после рождения детей.