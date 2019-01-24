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Анатолий Чубайс предложил заменить в МИДе Марию Захарову на Ольгу Бузову

Анатолий Чубайс в последнее время сделал ряд необычных заявлений.

Сперва руководитель Роснано предложил повысить россиянам цены на электроэнергию в два раза, а сегодня внес предложение представителем МИД Российской Федерации сделать популярную ведущую, успешную певицу Ольгу Бузову.

Анатолий Чубайс предложил заменить в МИДе Марию Захарову на Ольгу Бузову

Именно она должна сменить на посту Марию Захарову. Это реформатор предложил, беседуя с корреспондентом Business FM.

Глава Роснано иронично заявил, что восхищён «мастерством» нынешнего официального представителя, но ей необходимо расти и желательно в сфере отечественного шоу-бизнеса.
Анатолий Чубайс предложил заменить в МИДе Марию Захарову на Ольгу Бузову

Корреспондент переспросил Анатолия Чубайса, а не шутка ли это, на что топовый менеджер ответил, что он абсолютно серьезен.

Анатолий Чубайс предложил заменить в МИДе Марию Захарову на Ольгу Бузову

Топ-менеджер заявил, что существует такое понятие infotainment, edutainment, которое означает смесь образования с развлечением. И это, по его мнению, подходит к данной ситуации.



 
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Политика / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:52

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