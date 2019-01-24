Анатолий Чубайс предложил заменить в МИДе Марию Захарову на Ольгу Бузову





Сперва руководитель Роснано предложил повысить россиянам цены на электроэнергию в два раза, а сегодня внес предложение представителем МИД Российской Федерации сделать популярную ведущую, успешную певицу Ольгу Бузову.Именно она должна сменить на посту Марию Захарову. Это реформатор предложил, беседуя с корреспондентом Business FM.Глава Роснано иронично заявил, что восхищён «мастерством» нынешнего официального представителя, но ей необходимо расти и желательно в сфере отечественного шоу-бизнеса.Корреспондент переспросил Анатолия Чубайса, а не шутка ли это, на что топовый менеджер ответил, что он абсолютно серьезен.Топ-менеджер заявил, что существует такое понятие infotainment, edutainment, которое означает смесь образования с развлечением. И это, по его мнению, подходит к данной ситуации.