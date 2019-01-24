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Виктория Лопырева призналась, что вела свадьбу бывшего мужа Ольги Бузовой

Известнейшая российская модель Виктория Лопырева рассказала, что ее связывает с новоявленной артисткой Ольгой Бузовой. Как стало известно, Виктория вела свадьбу бывшего супруга Ольги футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко.

Совсем скоро Лопырева впервые познает радость материнства. Знаменитость довольно долго скрывала от общественности имя мужчины, от которого она ждет своего первенца.

Виктория Лопырева призналась, что вела свадьбу бывшего мужа Ольги Бузовой

Впрочем, журналистам все-таки удалось узнать, с кем Виктория состоит в отношениях. Оказывается, что избранником модели стал бизнесмен Игорь Булатов, который закрутил роман с посолом чемпионата мира 2018 еще когда был официально женатым мужчиной.

Стоит напомнить, что телеведущий Андрей Малахов довольно серьезно воспринял новость о том, что возлюбленным Лопыревой стал Булатов. Российский тележурналист не только заявил, что модель разрушила чужую семью, но и даже отписался от нее в социальной сети Instagram.

Ольга Бузова решила не оставаться в стороне и тоже высказала свое мнение по этому поводу. Поющую телеведущую настолько возмутила эта новость, что она не стала подбирать слова и назвала Викторию «полным дном». Сама же Лопырева подчеркнула, что ее мало интересует мнение звезды «Дома-2».

Виктория Лопырева призналась, что вела свадьбу бывшего мужа Ольги Бузовой

По словам Виктории, ее связывает с Бузовой только то, что она вела свадьбу ее бывшего супруга Димы Тарасова и Анастасии Костенко. На этом «знакомство» Виктории и Ольги заканчивается.

К слову, от Лопыревой по-прежнему продолжают отписываться пользователи Сети, так как, по их словам, они разочаровались в модели.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:19

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