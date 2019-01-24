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Жителей Астаны впечатлили три солнца, взошедшие над резиденцией президента Казахстана

В среду утром, 23 января, жители столицы Казахстана Астаны наблюдали в небе над резиденцией своего президента одновременно три солнца. Данное природное явление очень впечатлило очевидцев.
Жителей Астаны впечатлили три солнца, взошедшие над резиденцией президента Казахстана

Автор одного из фотокадров, обнародованных в Сети, отметил, что никакие снимки, даже наилучшего качества, не в силах передать реальную красоту, которую он созерцал воочию. Житель Астаны назвал представленную его взору картину не иначе как чудом.

Как поясняют учёные, возникновение трёх солнц образуется из-за ледяных кристаллов, преломляющих свет и создающих подобную зрительную иллюзию, зачастую очень впечатляющую наблюдателей. Данное природное явление именуется в науке гало и по механизму своего формирования схоже с радугой.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:39

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