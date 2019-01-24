Жителей Астаны впечатлили три солнца, взошедшие над резиденцией президента Казахстана
В среду утром, 23 января, жители столицы Казахстана Астаны наблюдали в небе над резиденцией своего президента одновременно три солнца. Данное природное явление очень впечатлило очевидцев.
Автор одного из фотокадров, обнародованных в Сети, отметил, что никакие снимки, даже наилучшего качества, не в силах передать реальную красоту, которую он созерцал воочию. Житель Астаны назвал представленную его взору картину не иначе как чудом.
Как поясняют учёные, возникновение трёх солнц образуется из-за ледяных кристаллов, преломляющих свет и создающих подобную зрительную иллюзию, зачастую очень впечатляющую наблюдателей. Данное природное явление именуется в науке гало и по механизму своего формирования схоже с радугой.
Автор одного из фотокадров, обнародованных в Сети, отметил, что никакие снимки, даже наилучшего качества, не в силах передать реальную красоту, которую он созерцал воочию. Житель Астаны назвал представленную его взору картину не иначе как чудом.
Как поясняют учёные, возникновение трёх солнц образуется из-за ледяных кристаллов, преломляющих свет и создающих подобную зрительную иллюзию, зачастую очень впечатляющую наблюдателей. Данное природное явление именуется в науке гало и по механизму своего формирования схоже с радугой.
В мире
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:39