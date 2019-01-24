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В ответ на критику хейтеров Кристина Асмус показала фото в трусах

Актриса Кристина Асмус в ответ на критику хейтеров, которая обрушилась на нее после публикации пляжного снимка, показала фото в трусах. Свой новый пост знаменитость сопроводила ироничными хэштегами.

В ответ на критику хейтеров Кристина Асмус показала фото в трусах


Поклонники Кристины Асмус привыкли к тому, что она очень редко публикует откровенные фотографии. Недавно артистка решила показать фолловерам фото, сделанное на пляже в купальнике. На актрисе был черный раздельный купальник, и она сидела полубоком на песке. Хейтеры написали множество негативных комментариев по поводу этого снимка. Многие посчитали фото неприличным, другие сокрушались по поводу того, что подумает по этому поводу дочь Кристины Асмус, когда вырастет. Также пользователей волновало мнение Гарика Харламова, супруга актрисы, по поводу ее фотографий в купальнике.

В ответ на критику хейтеров Кристина Асмус показала фото в трусах


Звезда «Интернов» долго не реагировала на выпады хейтеров в ее сторону, но сегодня опубликовала еще более откровенное фото. Таким образом, Кристина Асмус дала понять, что ей все равно на чужое мнение. На снимке актриса запечатлена на Мальдивах у бассейна на фоне лазурного побережья. На супруге юмориста только одни голубые плавки. И на этот раз знаменитость полностью развернулась ягодицами к камере. Критики в ответ на ее публикацию почти не было, но многие фолловеры оценили шикарную фигуру звезды.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:28

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