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Олег Газманов заявил, что после покупки дивана ему не хочется работать

Олег Газманов в соцсети Instagram выложил новый снимок, на котором он лежит в студии на диване. В посте артист заявил, что после приобретения данного предмета мебели ему не хочется работать.

Олег Газманов заявил, что после покупки дивана ему не хочется работать

Певец в конце сообщения спросил у своих подписчиков, что делать, когда лень работать. Фолловеры отметили, что на протяжении многих лет Олег Газманов постоянно трудился, и ему пора отдохнуть. Некоторые посоветовали артисту валяться до тех пор, пока станет лень лежать. Пост знаменитости за пять часов собрал свыше 8 тысяч одобрительных лайков.

Олег Газманов заявил, что после покупки дивана ему не хочется работать

Стоит отметить, что Олег Михайлович очень любит публиковать в Сети шуточные посты. Недавно певец неожиданно предстал перед своими многочисленными фанатами лысым. Многие поклонники посчитали, что артист побрил свою голову из-за онкологического заболевания. После музыканту даже пришлось объясняться перед подписчиками, заявив, что у него отличное здоровье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

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