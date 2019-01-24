Олег Газманов заявил, что после покупки дивана ему не хочется работать





Певец в конце сообщения спросил у своих подписчиков, что делать, когда лень работать. Фолловеры отметили, что на протяжении многих лет Олег Газманов постоянно трудился, и ему пора отдохнуть. Некоторые посоветовали артисту валяться до тех пор, пока станет лень лежать. Пост знаменитости за пять часов собрал свыше 8 тысяч одобрительных лайков.Стоит отметить, что Олег Михайлович очень любит публиковать в Сети шуточные посты. Недавно певец неожиданно предстал перед своими многочисленными фанатами лысым. Многие поклонники посчитали, что артист побрил свою голову из-за онкологического заболевания. После музыканту даже пришлось объясняться перед подписчиками, заявив, что у него отличное здоровье.