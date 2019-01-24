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Ученые разглядели скрытый за углом предмет на кадрах камеры

Вивек Гойял и его коллеги из Бостонского университета смогли разработать метод, с помощью которого можно увидеть находящийся за углом предмет, не попадающий в объектив камеры. Благодаря «вычислительному перископу» отраженные от объекта фотоны можно увидеть на дисплее. Итоги разработок опубликованы в зарубежном издании Nature.

Ученые разглядели скрытый за углом предмет на кадрах камеры

Нечто подобное уже проводилось другими исследователями, однако тогда для этого нужно было сложное оборудование. Сегодня же ученые могут воспроизвести предмет, находящийся за углом с помощью обычной камеры и математическим расчетам. ЖК-дисплей камеры навели на стену, отделенную препятствием. В объектив камеры попадали только отсветы на стене и препятствии. С помощью математики авторы эксперимента смогли вычислить сигналы, которые отражались от этих предметов. В результате ученым удалось увидеть на дисплее исходное изображение.

Ученые разглядели скрытый за углом предмет на кадрах камеры

Как рассказал Вивек Гойял, он удивлен тому, что стену можно превратить в зеркало. Эксперты утверждают, что метод «вычислительного перископа» (computational periscopy) сможет облегчить работу полицейским, ведь способ вычисления совсем не сложный и занимает не более 48 секунд. Также его можно использовать, когда нужно увидеть предмет, находящийся вне зоне видимости, например, в чрезвычайных ситуациях.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:02

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