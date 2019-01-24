АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram приводит к алкоголизму

Проведя ряд исследований ученые пришли к выводу, что чрезмерное увлечение социальной сетью Instagram может привести юзера к алкоголизму. Данной информацией с общественностью поделилось зарубежное СМИ.
Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram приводит к алкоголизму

По итогам эксперимента больше девяноста процентов молодого населения зарегистрированы в социальных сетях и пользуются ими ежедневно. Исследование, проведенное в области киберпсихологии, состояло из наблюдения за юзерами от 18 до 29 лет. В итоге ученые заявили, что выставление в соцсетях фотографий с изображением дорогого алкоголя приводит к употреблению спиртных напитков пользователями, которые их видят. Специалисты уверены, что это происходит из-за чувства принадлежности к группе, а это значит, что индивид идентифицирует себя с другими. У человека возникает ощущение, что ему необходимо быть частью той или иной группы людей. Видя в микроблоге пользователя, на которого он подписан, фотоснимок с алкоголем, индивид хочет ему соответствовать.

Исследователи советуют более придирчиво выбирать друзей, так как они оказывают большое влияние на человека.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Яковлева показала свой образ
Ученые разглядели скрытый за углом
Илья Яббаров заявил, что готовит Рите
Анатолий Чубайс предложил заменить в
Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram
Светлана Ходченкова показала снимок в
Bitcoin восстановится только через 11
Звезда «Дома-2» Виктория Берникова
Анна Седокова намерена в этом году
Виктория Лопырева призналась, что вела
В UserBenchmark засветился процессор
Анна Хилькевич и её муж Артур Волков
Вольф Мессинг предрекал России победу
Уфолог заметил на снимках Марса
Минобороны опровергло сведения об
Ильдар Узбеков: "Англичане и весь мир
Грузия признала, что находится на грани
Жена Хабенского Ольга Литвинова
В МВД доставили на допрос экс-замглавы
Алена Савкина призналась, что набрала
Представлена камера Olympus OM-D E-M1X
Звезда «Дома-2» Элла Суханова
В Кирове у ученика лицея взорвался
Актёр «Солдат» Вячеслав Гришечкин впал
Экс-фигуристка Анна Семенович снова
Производство грузовых авто в России
Айза Анохина назвала Влада Соколовского
Петра Порошенко высмеяли за
Анастасия Волочкова показала, как нежно
Максим Галкин позвал своих фанатов на
Просмотреть все новости