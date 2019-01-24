Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram приводит к алкоголизму





По итогам эксперимента больше девяноста процентов молодого населения зарегистрированы в социальных сетях и пользуются ими ежедневно. Исследование, проведенное в области киберпсихологии, состояло из наблюдения за юзерами от 18 до 29 лет. В итоге ученые заявили, что выставление в соцсетях фотографий с изображением дорогого алкоголя приводит к употреблению спиртных напитков пользователями, которые их видят. Специалисты уверены, что это происходит из-за чувства принадлежности к группе, а это значит, что индивид идентифицирует себя с другими. У человека возникает ощущение, что ему необходимо быть частью той или иной группы людей. Видя в микроблоге пользователя, на которого он подписан, фотоснимок с алкоголем, индивид хочет ему соответствовать.Исследователи советуют более придирчиво выбирать друзей, так как они оказывают большое влияние на человека.