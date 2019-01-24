АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Уфолог заметил на снимках Марса идеально ровный купол

Эрик Джарви заметил на прошлой неделе на снимках Марса идеально ровный купол, который не мог быть создан космической природой. Уфолог-любитель заметил это явление, когда изучал фотографии, сделанные ровером США.

Уфолог заметил на снимках Марса идеально ровный купол


По словам Джарви, полусфера выглядит настолько идеальной, что ее трудно не заметить. Уфолог удивлен тем, что этот факт пропустили сотрудники NASA или, может быть, намеренно его утаили. Купол возвышается над холмами Красной планеты и выполнен из металла или стекла, так как отлично отражает свет. Эрик Джарви убежден, что его создали разумные существа. Возможно, уже началась тайная колонизация Марса, которую осуществляют представители США или РФ. Но есть и другой вариант, по мнению уфолога. Загадочный объект могли создать представители внеземной цивилизации, которая проживает под поверхностью Красной планеты.



Конспирологи со всеми мира часто замечают на снимках четвертой от Солнца планеты необъяснимые аномалии. Но сотрудники NASA убеждают, что ничего сверхъестественного на Марсе нет, а уфологи попадают под воздействие парейдолической иллюзии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Яковлева показала свой образ
Ученые разглядели скрытый за углом
Илья Яббаров заявил, что готовит Рите
Анатолий Чубайс предложил заменить в
Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram
Светлана Ходченкова показала снимок в
Bitcoin восстановится только через 11
Звезда «Дома-2» Виктория Берникова
Анна Седокова намерена в этом году
Виктория Лопырева призналась, что вела
В UserBenchmark засветился процессор
Анна Хилькевич и её муж Артур Волков
Вольф Мессинг предрекал России победу
Уфолог заметил на снимках Марса
Минобороны опровергло сведения об
Ильдар Узбеков: "Англичане и весь мир
Грузия признала, что находится на грани
Жена Хабенского Ольга Литвинова
В МВД доставили на допрос экс-замглавы
Алена Савкина призналась, что набрала
Представлена камера Olympus OM-D E-M1X
Звезда «Дома-2» Элла Суханова
В Кирове у ученика лицея взорвался
Актёр «Солдат» Вячеслав Гришечкин впал
Экс-фигуристка Анна Семенович снова
Производство грузовых авто в России
Айза Анохина назвала Влада Соколовского
Петра Порошенко высмеяли за
Анастасия Волочкова показала, как нежно
Максим Галкин позвал своих фанатов на
Просмотреть все новости