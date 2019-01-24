Уфолог заметил на снимках Марса идеально ровный купол





По словам Джарви, полусфера выглядит настолько идеальной, что ее трудно не заметить. Уфолог удивлен тем, что этот факт пропустили сотрудники NASA или, может быть, намеренно его утаили. Купол возвышается над холмами Красной планеты и выполнен из металла или стекла, так как отлично отражает свет. Эрик Джарви убежден, что его создали разумные существа. Возможно, уже началась тайная колонизация Марса, которую осуществляют представители США или РФ. Но есть и другой вариант, по мнению уфолога. Загадочный объект могли создать представители внеземной цивилизации, которая проживает под поверхностью Красной планеты.Конспирологи со всеми мира часто замечают на снимках четвертой от Солнца планеты необъяснимые аномалии. Но сотрудники NASA убеждают, что ничего сверхъестественного на Марсе нет, а уфологи попадают под воздействие парейдолической иллюзии.