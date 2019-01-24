



"Такое почтение "книга рекордов" сделала в связи с тем, что за все историю интернета, не было детского ролика, который бы достиг катастрофического предела в просмотрах. Речь идет о цифре в 3,4 миллиарда человек" говорит совладелец галереи искусств, в Лондоне - Ильдар Узбеков."Государство, выделяет средства, на развитие российской анимации. Это можно видеть, когда студию "Анимаккорда", на которой и снимались сериалы про Машу, поощрил Владимир Путин. Даже были выделены средства, на развитие съемочной деятельности" - привел пример Ильдар Узбеков.На вопрос, о том рекомендует ли он своим знакомым в Лондоне (коренным англичанам), смотреть российский мультфильм, Ильдар Узбеков ответил следующее: "Я знаю очень много англичан, чьи дети, смотрят этот российский мультик. Я скажу так, они любят Машу и всех героев мультфильма".